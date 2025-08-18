MINI: Ποια νέα μοντέλα θα παρουσιάσει στην έκθεση IAA Mobility

Στην IAA Mobility, από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, η MINI μεταμορφώνει την πόλη σε σκηνικό της, με παρουσία σε δύο εμβληματικά σημεία: στο εντυπωσιακό Open Space στην πλατεία Max-Joseph-Platz και στο MINI Pavillon στην Lenbachplatz, όπου η φιλοσοφία της μάρκας θα ζωντανέψει στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση κινητικότητας. Αποκορύφωμα, η παγκόσμια πρεμιέρα δύο αποκλειστικών πρωτοτύπων JCW που γεννήθηκαν μέσα από μία συναρπαστική συνεργασία.

MINI Pavillion: Η MINI παρουσιάζει αποκλειστικά πρωτότυπα της JCW.

Το αγωνιστικό DNA της MINI δεν αποδεικνύεται μόνο μέσα από τις πρόσφατες επιτυχίες της, όπως στον 24ωρο αγώνα του Nürburgring: ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς της από την αρχή της διαδρομής της. Στη φετινή IAA, δύο μοναδικά πρωτότυπα MINI John Cooper Works πραγματοποιούν τη παγκόσμια πρεμιέρα τους - αποτέλεσμα μιας εμπνευσμένης συνεργασίας.

Η MINI στο Open Space: Παράδοση και χιούμορ στην πλατεία Max-Joseph-Platz.

Μια μητρόπολη μέσα στη μητρόπολη: Με την παρουσία της στο Open Space, η MINI μεταφέρει την ενέργεια του λονδρέζικου κέντρου στη μεγαλοπρεπή πλατεία Max-Joseph-Platz, στην παλιά πόλη του Μονάχου. Ένα περίτεχνα διαμορφωμένο σκηνικό αναπαριστά την ατμόσφαιρα της βρετανικής πρωτεύουσας, αποτυπώνοντας την ταυτότητα και το χιούμορ της MINI σε κάθε λεπτομέρεια.Με φόντο την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας και το Residenztheater, το Open Space προβάλλει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νέας οικογένειας MINI, το υψηλών επιδόσεων MINI John Cooper Works Electric, τις επιλογές MINI Service και τα MINI Experience Modes.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της MINI: το MINI John Cooper Works Electric, το MINI Aceman SE και το MINI Countryman SE ALL4. Η πλατεία Max-Joseph-Platz θα είναι επίσης το σημείο εκκίνησης των test drives, σε συνεργασία με την SIXT: ακολουθώντας το μότο «Only MINI Can Do», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγήσουν από εδώ τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νέας οικογένειας MINI στους δρόμους της πόλης.