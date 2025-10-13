Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»

Απόσπασμα από το live του Βαγγέλη Μπαταρλή στο οποίο αναφέρεται στην υπόθεση που τον οδήγησε στη φυλακή / Bίντεο Mega

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά τη σύλληψή του για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Βαγγέλης Μπαταρλής επέστρεψε ενεργά στα social media, πραγματοποιώντας ζωντανές μεταδόσεις και δηλώσεις μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα πρόσφατα live του, απόσπασμα από το οποίο προβλήθηκε και στην εκπομπή Buongiorno, μίλησε για την εμπειρία της φυλάκισης, χαρακτηρίζοντάς τη «μάθημα ζωής».

«Μέσα στη φυλακή ήμουν και με αρκετούς παπάδες. Τους στέλνω πολλά φιλιά… Προσπαθούσα να χάσω έξω τόσο καιρό κιλά και δε μπορούσα. Ε, στη φυλακή έχασα 10 κιλά. Για μένα, αυτή την εμπειρία πρέπει να τη ζήσουν όλοι. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μου συμπεριφέρθηκαν καλύτερα από τους ανθρώπους έξω», ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε:

«Όλοι αυτοί εκεί μέσα, ήταν όλοι ένας κι ένας. Κάτι αντίστοιχο με τη φυλακή πρέπει να περάσουμε όλοι στη ζωή μας για να εκτιμήσουμε πράγματα. Οι μόνοι που θα είναι δίπλα σου, και θα σε εκτιμήσουν και θα πονέσουν, είναι η οικογένειά σου. Το μόνο κακό από όλο αυτό που έχει γίνει, είναι ότι στεναχωριούνταν οι γονείς μου. Τίποτα άλλο».

Ο γνωστός πρώην αστυνομικός αναφέρθηκε και στη μητέρα του, η οποία, όπως είπε «έχασε 10 χρόνια από τη ζωή της»:

«Εγώ έλεγα στη μάνα μου να μην αγχώνεται, ότι όλα είναι καλά. Όντως, είχα ξαναβρεί τον εαυτό μου. Εγώ όπου πάω, θα προσαρμοστώ. Η μάνα μου δε μπορούσε να το καταλάβει. Μάνα, έχασες 10 χρόνια από τη ζωή σου, θα στην ξαναδώσω τώρα. Τι να πω. Sorry κι από εδώ. Αυτός που πρέπει μόνο να μιλήσει, είναι η δικαιοσύνη, κανένας άλλος. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχω δικαστεί μέσα από το Tik Tok.

Δε θέλω να σχολιάσω το τι βγαίνει στη δημοσιότητα. Πουλάνε και τη μάνα τους. Θα ανεβάσουν ό,τι χειρότερο υπάρχει κι ας μην ισχύει… Μετά το δικαστήριο θα πούμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή δε θα το κάνω και από σεβασμό σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση».