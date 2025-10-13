Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»

Ο πρώην αστυνομικός μιλά για την εμπειρία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Θα είσαι τόσο γρήγορος/η στα «Αντίθετα» όσο η Σοφία;
13.10.25 , 19:12 Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
13.10.25 , 19:08 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: «Πράσινο φως» από το ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα
13.10.25 , 18:48 Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
13.10.25 , 18:46 Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
13.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος φέρνει ένα αντικείμενο που προκαλεί συγκρούσεις
13.10.25 , 18:22 Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως στην υπερεργασία
13.10.25 , 18:19 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Συνάντηση παλιών... συμμαθητών!
13.10.25 , 18:11 Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Olaf στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
13.10.25 , 18:10 Volvo: Η νέα εφεύρεση που σώζει ζωές
13.10.25 , 18:00 Honda CB1000F 26YM: Γιατί είναι ξεχωριστό το νέο μοντέλο
13.10.25 , 17:34 Κάτια Δανδουλάκη: Αποκάλυψε το μέρος που θα ήταν ευτυχισμένη να... πεθάνει!
13.10.25 , 17:32 MadWalk 2025: Το show μόδας & μουσικής επιστρέφει -Παρουσιάζει η Βίκυ Καγιά
13.10.25 , 17:17 Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
13.10.25 , 17:05 Φάρμα: Οι μουσικές καρέκλες, η ζωντανή ορχήστρα κι η μάχη για την ασυλία!
Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μέσα στο σχολείο και πέθανε λίγο αργότερα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Άμα ερχόταν ένα παιδί... με χαρά»
Κουλίεβα - Καραντινάκης: «Έχουμε ο ένας τα κλειδιά του άλλου»
Μαρία Ναυπλιώτου: Για shopping με εμπριμέ σύνολο και Gucci τσάντα
Πάτρα: Πατέρας κατηγορείται για ασέλγεια στις κόρες και τις ανιψιές του
Βαγγέλης Μπαταρλής: «Έχασα 10 κιλά στη φυλακή»
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το live του Βαγγέλη Μπαταρλή στο οποίο αναφέρεται στην υπόθεση που τον οδήγησε στη φυλακή / Bίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά τη σύλληψή του για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης.

Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Βαγγέλης Μπαταρλής επέστρεψε ενεργά στα social media, πραγματοποιώντας ζωντανές μεταδόσεις και δηλώσεις μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε ένα από τα πρόσφατα live του, απόσπασμα από το οποίο προβλήθηκε και στην εκπομπή Buongiorno, μίλησε για την εμπειρία της φυλάκισης, χαρακτηρίζοντάς τη «μάθημα ζωής».

 

 

«Μέσα στη φυλακή ήμουν και με αρκετούς παπάδες. Τους στέλνω πολλά φιλιά… Προσπαθούσα να χάσω έξω τόσο καιρό κιλά και δε μπορούσα. Ε, στη φυλακή έχασα 10 κιλά. Για μένα, αυτή την εμπειρία πρέπει να τη ζήσουν όλοι. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, μου συμπεριφέρθηκαν καλύτερα από τους ανθρώπους έξω», ανέφερε μεταξύ άλλων και συνέχισε: 

«Όλοι αυτοί εκεί μέσα, ήταν όλοι ένας κι ένας. Κάτι αντίστοιχο με τη φυλακή πρέπει να περάσουμε όλοι στη ζωή μας για να εκτιμήσουμε πράγματα. Οι μόνοι που θα είναι δίπλα σου, και θα σε εκτιμήσουν και θα πονέσουν, είναι η οικογένειά σου. Το μόνο κακό από όλο αυτό που έχει γίνει, είναι ότι στεναχωριούνταν οι γονείς μου. Τίποτα άλλο».

 

 

Ο γνωστός πρώην αστυνομικός αναφέρθηκε και στη μητέρα του, η οποία, όπως είπε «έχασε 10 χρόνια από τη ζωή της»: 

«Εγώ έλεγα στη μάνα μου να μην αγχώνεται, ότι όλα είναι καλά. Όντως, είχα ξαναβρεί τον εαυτό μου. Εγώ όπου πάω, θα προσαρμοστώ. Η μάνα μου δε μπορούσε να το καταλάβει. Μάνα, έχασες 10 χρόνια από τη ζωή σου, θα στην ξαναδώσω τώρα. Τι να πω. Sorry κι από εδώ. Αυτός που πρέπει μόνο να μιλήσει, είναι η δικαιοσύνη, κανένας άλλος. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχω δικαστεί μέσα από το Tik Tok.

Δε θέλω να σχολιάσω το τι βγαίνει στη δημοσιότητα. Πουλάνε και τη μάνα τους. Θα ανεβάσουν ό,τι χειρότερο υπάρχει κι ας μην ισχύει… Μετά το δικαστήριο θα πούμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή δε θα το κάνω και από σεβασμό σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
TIK TOKER
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top