Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά

Δεκτό το αίτημά του με τρεις περιοριστικούς όρους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 17:11 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη
30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
30.09.25 , 16:35 Bαγιαννίδης: Τι ονειρευόταν από μικρό παιδί
30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
30.09.25 , 16:16 Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
30.09.25 , 16:07 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
30.09.25 , 16:05 Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»
30.09.25 , 15:55 Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
30.09.25 , 15:48 Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας
30.09.25 , 15:48 Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025
30.09.25 , 15:47 Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
30.09.25 , 15:35 Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο σαλόνι της - Ο ροζ καναπές!
30.09.25 , 15:22 Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»
30.09.25 , 15:20 Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»
30.09.25 , 15:12 Παράνομα καπνικά προϊόντα: Συνελήφθη κινέζος με πάνω από 200.000 ευρώ
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αστυνομικός TikToker που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση μέχρι τη δίκη, επιβάλλοντάς του τρεις περιοριστικούς όρους.

«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 ευρώ»: Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον αστυνομικό

Ο αστυνομικός που έγινε γνωστός μέσα από τα βίντεό του στο TikTok, αποφυλακίστηκε μετά από σχεδόν δυο μήνες κράτησης. Είχε καταθέσει αίτημα λίγο μετά την προφυλάκισή του στις 8 Αυγούστου και επέμενε ότι δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του και ότι ήταν φίλου του που φιλοξενούσε. 

Αστυνομικός TikToker: «Ήταν κυνηγημένος, ενόχλησε με όσα έλεγε»

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αποφυλακίστηκε με τρεις περιοριστικούς όρους:

  • εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μια φορά τον μήνα
  • απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
  • καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ

Αστυνομικός tik toker

«Έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας και χθες αποφυλακίστηκε. Εξ αρχής η δικογραφία σε νομικό επίπεδο είχε κενά. Εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, είτε οι αποφάσει είναι θετικές είτε αρνητικές καθ΄ημών και συνεχίζουμε», σχολίασε ο συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού, Θοδωρής Καραγιάννης. 

Ο φίλος του αστυνομικού είχε αναλάβει εξ' ολοκλήρου την ευθύνη, ισχυριζόμενος ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του. Ωστόσο, η έρευνα των Αδιάφθορων περιελάμβανε συνομιλίες που περιέπλεκαν την υπόθεση, ενώ η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είχε ήδη προχωρήσει σε προσωρινή δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αστυνομικού.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TIKTOKER
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top