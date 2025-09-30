Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά

Αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αστυνομικός TikToker που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση μέχρι τη δίκη, επιβάλλοντάς του τρεις περιοριστικούς όρους.

Ο αστυνομικός που έγινε γνωστός μέσα από τα βίντεό του στο TikTok, αποφυλακίστηκε μετά από σχεδόν δυο μήνες κράτησης. Είχε καταθέσει αίτημα λίγο μετά την προφυλάκισή του στις 8 Αυγούστου και επέμενε ότι δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στο σπίτι του και ότι ήταν φίλου του που φιλοξενούσε.

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αποφυλακίστηκε με τρεις περιοριστικούς όρους:

εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μια φορά τον μήνα

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ

«Έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί μας και χθες αποφυλακίστηκε. Εξ αρχής η δικογραφία σε νομικό επίπεδο είχε κενά. Εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη, είτε οι αποφάσει είναι θετικές είτε αρνητικές καθ΄ημών και συνεχίζουμε», σχολίασε ο συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού, Θοδωρής Καραγιάννης.

Ο φίλος του αστυνομικού είχε αναλάβει εξ' ολοκλήρου την ευθύνη, ισχυριζόμενος ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του. Ωστόσο, η έρευνα των Αδιάφθορων περιελάμβανε συνομιλίες που περιέπλεκαν την υπόθεση, ενώ η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είχε ήδη προχωρήσει σε προσωρινή δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αστυνομικού.