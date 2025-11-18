Φάρμα: Σκληρή μάχη για την ατομική ασυλία - Ποιος «γαλάζιος» την κέρδισε;

Γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος θα την επιλέξει για αντίπαλό του στον Αχυρώνα, η Ζωή ήθελε μόνο τη νίκη στη δοκιμασία ατομικής ασυλίας.

Το ζητούμενο ήταν τα μέλη της γαλάζιας ομάδας να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη στάμνα τους στον αέρα. Με το ψιλόβροχο και το τσουχτερό κρύο να τους δοκιμάζει, σαμποτάροντας την προσπάθειά τους, ο Άγγελος, η Κωνσταντίνα, η Ζωή και ο Βάγγος έβαλαν όλη τους την ενέργεια, προκειμένου να αποτρέψουν τη στάμνα τους να γίνει χίλια κομμάτια.

Φάρμα: Η Κωνσταντίνα εγκατέλειψε πρώτη την προσπάθειά της

Η Κωνσταντίνα ήταν η πρώτη που άφησε το σχοινί με τον χρόνο να δείχνει κάτι παραπάνω από 11 λεπτα. Με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών, η Ζωή εγκατέλειψε και το δικό της σχοινί, με τον Βασίλη, παρ' όλα αυτά να αισθάνεται περήφανος που άντεξε τόση ώρα.

Φάρμα: Ο Βάγγος κέρδισε την ατομική ασυλία

Έτσι, ο Άγγελος και ο Βάγγος έμειναν στο τέλος να διεκδικούν την πολυπόθητη ασυλία, την οποία, αν θελήσουν, μπορούν να χαρίσουν στο αυριανό συμβούλιο σε κάποιον συμπαίκτη τους. Με περίσσια αποθέματα ψυχής, ο Βάγγος κατάφερε να κερδίσει τον Άγγελο και να εξασφαλίσει την ατομική ασυλία, που του δίνει προστασία σε ένα σημείο όπου τα περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά.

Ο Βασίλης είναι σχεδόν σίγουρος ότι ο Βάγγος θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του, ωστόσο πιστεύει πολύ στις ικανότητες της Ζωής: «Σιγά μη δώσει ο Βάγγος την ασυλία. Μην τρελαθούμε. Εδώ πέρα κοιτάει πώς να προχωρήσει. Έχει τη στρατηγική του. Φαίνεται ότι κοιτάει μόνο το τομάρι του, οπότε εντάξει», δήλωσε στις κάμερες.

Μένει να δούμε αν ο Γιώργος θα κάνει πράξη αυτό που έλεγε ότι δηλαδή θα βγάλει μονομάχο την 27χρονη personal trainer, η οποία θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση, ενώ παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ.

