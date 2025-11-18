Γιάννης Οικονομίδης: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μεγαλόψυχος, δοτικός»

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιάννης Οικονομίδης μίλησε με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της πορείας και της καλλιτεχνικής του φιλοσοφίας.

Ο Γιάννης Οικονομίδης περιέγραψε τη διαδικασία δημιουργίας της νέας του δουλειάς, επισημαίνοντας πως η έμπνευση και η προετοιμασία ξεκίνησαν σχεδόν έναν χρόνο πριν.

Όπως εξήγησε, η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή λειτουργεί σε μικρή, σχεδόν «βιοτεχνική» κλίμακα, με τους δημιουργούς να δουλεύουν με πάθος, πείσμα και συχνά λίγους πόρους:

«Τα λεφτά τα βρίσκω σχετικά εύκολα. Είμαστε σε μια χώρα που το σινεμά είναι σε μικρή κλίμακα, είναι βιοτεχνικό το όλο πράγμα. Είμαστε όλοι αντάρτικο. Μετά τον Φίνο κατέρρευσε όλη αυτή η υποτυπώδης βιομηχανία που είχε η Ελλάδα, όλο το πράγμα είναι αλλιώς, είναι χειροποίητο, στο χαρακώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου πήγε καλεσμένος.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της καλλιτεχνικής του διαδρομής είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Bασίλης Μπισμπίκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Οι δύο τους συνεργάζονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με τον Γιάννη Οικονομίδη να τον εμπιστεύεται απόλυτα στις ταινίες και τις θεατρικές του δουλειές. Όταν ρωτήθηκε γιατί τον επιλέγει ξανά και ξανά, ο σκηνοθέτης μίλησε για τον ηθοποιό με ιδιαίτερη τρυφερότητα: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι μεγαλόψυχος, δοτικός», τόνισε, εξηγώντας πως πέρα από το υποκριτικό του ταλέντο, διαθέτει μια σπάνια ενέργεια που δίνει βάθος στις ιστορίες τους.

Όπως αποκάλυψε, αυτό που τον κερδίζει σε έναν συνεργάτη δεν είναι μόνο η τεχνική, αλλά ο τρόπος που προσεγγίζει τον ρόλο και το σύμπαν της ταινίας: με αφοσίωση, σεβασμό και διάθεση για ρίσκο. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, σύμφωνα με τον Γιάννη Οικονομίδη, δεν φοβάται να εκτεθεί, να ψάξει βαθιά και να δοκιμάσει τα όριά του – στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα στη σκληρή, ρεαλιστική και αιχμηρή κινηματογραφική γλώσσα του σκηνοθέτη.

Ποιος είναι ο Γιάννης Οικονομίδης

Ο Γιάννης Οικονομίδης, γεννημένος στη Λεμεσό το 1967, είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Ελληνοκύπριος στην καταγωγή, αλλά με μακροχρόνια καριέρα στην Ελλάδα, έχει καθιερωθεί ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος με έντονη προσωπική σφραγίδα.

Το έργο του εστιάζει διαχρονικά στη βία – συναισθηματική και σωματική – στη διάλυση της μικροαστικής οικογένειας και στις βαθιές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ταινίες του συχνά προκαλούν έντονες συζητήσεις, καθώς χαρακτηρίζονται από ωμή γλώσσα, ρεαλισμό και ακραίες καταστάσεις που δεν ωραιοποιούν τίποτα.

Ο Γιάννης Οικονομίδης δεν είναι μόνο σκηνοθέτης·έχει εμφανιστεί και ως ηθοποιός σε μικρούς αλλά χαρακτηριστικούς ρόλους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συμμετοχές στις ταινίες Suntan του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Μαζί ή τίποτα του Φατίχ Ακίν, αλλά και στο «Κι αν φύγω... θα ξανάρθω» της Δώρας Μασκλαβάνου το 2005. Εκτός από το σινεμά, έχει ασχοληθεί ενεργά και με το θέατρο, δημιουργώντας παραστάσεις που φέρουν το ίδιο τραχύ, αληθινό και ανεπιτήδευτο ύφος που τον χαρακτηρίζει, ενώ έχει καταπιαστεί και με την ποίηση, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική του ανησυχία εκφράζεται σε πολλά επίπεδα.

Σε όλη τη διαδρομή του, ο Οικονομίδης παραμένει μια ιδιαίτερη παρουσία: ένας δημιουργός που δεν «χαρίζεται», δεν ακολουθεί την ασφάλεια του mainstream και συνεχίζει να προκαλεί, να ταράζει και να αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά της ελληνικής πραγματικότητας μέσα από κάθε του έργο.