Χιόνια σε Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία - Κλειστά τα σχολεία στη Φλώρινα

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Epirus Gate
Χιόνια Σε Αράχωβα, Ιωάννινα, Ναυπακτία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψυχρή εισβολή και τις πυκνές χιονοπτώσεις να αλλάζουν ριζικά το σκηνικό σε πολλές περιφέρειες της Ελλάδας. Από τα βόρεια μέχρι την κεντρική Ελλάδα, τα τοπία έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά και σοβαρές προκλήσεις για την καθημερινότητα των πολιτών.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Κύμα ψύχους από το απόγευμα - Πού θα χιονίσει

Στα «λευκά» Ιωάννινα, Αράχωβα και Ναυπακτία 

Στην Αράχωβα, τα Ιωάννινα και την Ορεινή Ναυπακτία, η χιονόπτωση είναι πυκνή και συνεχιζόμενη, με τα βουνά και τις ορεινές κοινότητες να έχουν μετατραπεί σε χειμωνιάτικα τοπία, εντυπωσιάζοντας με τις εικόνες που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην περιοχή των Ιωαννίνων, μάλιστα, το χιόνι έχει καλύψει και τον αστικό ιστό της πόλης, ενώ η κυκλοφορία σε ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των χιοσκεπών δρόμων.

Κλειστά τα σχολεία στη Φλώρινα τη Δευτέρα 12/1

Στο πλαίσιο αυτής της κακοκαιρίας, η Φλώρινα ντύθηκε κι αυτή στα λευκά, με έντονες χιονοπτώσεις να σημειώνονται από νωρίς το πρωί, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να λάβουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Ο δήμαρχος ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων τη Δευτέρα 12/1 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν επίσης κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Tι θα γίνει στην Αττική

Η χιονόπτωση στη Φλώρινα και τις γύρω περιοχές έχει ήδη δημιουργήσει ένα παραμυθένιο, αλλά και δύσκολο για μετακινήσεις περιβάλλον, με την χρήση χειμερινών ελαστικών ή αλυσίδων να θεωρείται απαραίτητη για τα οχήματα που κινούνται στο επαρχιακό δίκτυο.

Η ψυχρή εισβολή που επηρεάζει σήμερα μεγάλο μέρος της Ελλάδας συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις ανέμους, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις αρχές της εβδομάδας, ενισχύοντας την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης από τους πολίτες και τις αρχές.

Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΝΙΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΑΡΑΧΩΒΑ
 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
 |
ΦΛΩΡΙΝΑ
