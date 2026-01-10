Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Tι θα γίνει στην Αττική

«Βουτιά» του υδράργυρου από την Κυριακή 11/1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.01.26 , 00:10 Γλυκά Νερά: H στιγμή της σύλληψης του «υπαλλήλου» του ΔΕΔΔΗΕ
10.01.26 , 23:58 Προφητική η τελευταία ανάρτηση του άτυχου κυνηγού στην Κρήτη
10.01.26 , 22:49 Τραμπ: Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν
10.01.26 , 21:49 Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Tι θα γίνει στην Αττική
10.01.26 , 20:54 Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε εμπορικό κέντρο - Μία τραυματίας
10.01.26 , 20:20 Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
10.01.26 , 19:26 DS Automobiles: Το... διαστημικό "Taylor made N°4 Concept"
10.01.26 , 18:58 DS N°8: Με προεδρικό εξοπλισμό
10.01.26 , 18:43 «Έτοιμος» να επιστρέψει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου Σάχη της χώρας
10.01.26 , 18:00 Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα
10.01.26 , 17:55 Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
10.01.26 , 17:31 Σενάριο-έκπληξη που αλλάζει τα δεδομένα για φορ στον Ολυμπιακό!
10.01.26 , 16:59 Γιώργος Χρυσοστόμου: «Δεν έχω επίγνωση των δυνατοτήτων μου»
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες: «Ναι» στον διάλογο, «όχι» σε συλλαλητήριο στην Αθήνα
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aπό αύριο Κυριακή (11/1), η χώρα μπαίνει... στην κατάψυξη με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά. Αναμένεται τσουχτερό κρύο αλλά και χιόνια σε αρκετές περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, όπως είπε ο Θοδωρής Κολυδάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, από αύριο το πρωί Κυριακής και σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλές ψυχρές αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Η θερμοκρασία θα πέσει κατά μέσο όρο κατά 10 βαθμούς, ενώ θα υπάρξουν κάποιες περιοχές που η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, σήμερα είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο, τη Δευτέρα, ο υδράργυρος δε θα ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει, τι περιμένουμε στην Αττική

Την Τετάρτη πάντως, θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και θα φθάσουμε γύρω στους 14 βαθμούς. Θα έχουμε, δηλαδή, πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα θερμοκρασιών.

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει 

Χιονοπτώσεις βλέπουμε να καλύπτουν τα ηπειρωτικά στην περιοχή της Ηπείρου, ενώ από αύριο το απόγευμα Κυριακής, αναμένεται κορύφωση των φαινομένων με χιόνια κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, στη Φθιώτιδα και στις Σποράδες. Από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν, όμως το κρύο θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, ενώ προσοχή θα χρειάζεται λόγω παγετού.

Στην Αττική, χιόνια περιμένουμε από τις βραδινές ώρες της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα χιονίσει σε Πάρνηθα και Πεντέλη στα ορεινά αλλά και τα ημιορεινά. Με βάση τα αυριανά μετεωρολογικά μοντέλα, θα μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο μπορεί να δούμε χιονοπτώσεις και σε βόρεια προάστια του Λεκανοπεδίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top