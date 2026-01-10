Κολυδάς: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει - Tι θα γίνει στην Αττική

Aπό αύριο Κυριακή (11/1), η χώρα μπαίνει... στην κατάψυξη με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά. Αναμένεται τσουχτερό κρύο αλλά και χιόνια σε αρκετές περιοχές.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, όπως είπε ο Θοδωρής Κολυδάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, από αύριο το πρωί Κυριακής και σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, πολλές ψυχρές αέριες μάζες από τα Βόρεια Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Η θερμοκρασία θα πέσει κατά μέσο όρο κατά 10 βαθμούς, ενώ θα υπάρξουν κάποιες περιοχές που η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, σήμερα είχαμε 20 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο, τη Δευτέρα, ο υδράργυρος δε θα ξεπεράσει τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη πάντως, θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και θα φθάσουμε γύρω στους 14 βαθμούς. Θα έχουμε, δηλαδή, πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα θερμοκρασιών.

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Χιονοπτώσεις βλέπουμε να καλύπτουν τα ηπειρωτικά στην περιοχή της Ηπείρου, ενώ από αύριο το απόγευμα Κυριακής, αναμένεται κορύφωση των φαινομένων με χιόνια κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας, στη Φθιώτιδα και στις Σποράδες. Από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν, όμως το κρύο θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερό, ενώ προσοχή θα χρειάζεται λόγω παγετού.

Στην Αττική, χιόνια περιμένουμε από τις βραδινές ώρες της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θα χιονίσει σε Πάρνηθα και Πεντέλη στα ορεινά αλλά και τα ημιορεινά. Με βάση τα αυριανά μετεωρολογικά μοντέλα, θα μπορεί να εκτιμηθεί κατά πόσο μπορεί να δούμε χιονοπτώσεις και σε βόρεια προάστια του Λεκανοπεδίου.