Λάρισα: Νεκρός 55χρονος που κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί

Έσπευσε το ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη χάσει τη ζωή του

Πηγή: onlarissa.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
Μία τραγωδία συγκλονίζει τη Λάρισα από το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, όταν ένας 55χρονος άνδρας κατέρρευσε αιφνίδια ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο και πέθανε. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μαγαζί επί της οδού Φαρσάλων, όπου ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην πίστα, χόρευε και περνούσε καλά με παρέα φίλων και θαμώνων.

Ξαφνικά, όμως, όλα πήραν τραγική τροπή με τον 55χρονο να σωριάζεται μπροστά στα μάτια όσων τον γνώριζαν και όσων βρίσκονταν στο χώρο, σύμφωνα με το onlarissa.gr. Αμέσως επικράτησε πανικός στο μαγαζί, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να του παράσχουν βοήθεια πριν φθάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, ωστόσο οι ιατρικές προσπάθειες δεν απέδωσαν και ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπέστη καρδιακή ανακοπή, αν και επίσημη επιβεβαίωση αναμένεται από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις καταθέσεις ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα για το συμβάν.

