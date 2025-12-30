Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί τριών ετών από τον Βόλο μετά από σοβαρή επιπλοκή που του προκάλεσε η γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, το παιδί παρουσίασε την περίοδο των Χριστουγέννων υψηλό πυρετό ως 39, ενώ τα συμπτώματα στη συνέχεια έγιναν πιο σοβαρά.

Οι γονείς ανησύχησαν και πήγαν το παιδί στο Νοσοκομείο Βόλου. Αμέσως έγινε η εισαγωγή του στην Παιδιατρική Κλινική και ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Ωστόσο, οι γιατροί αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και αποφάσισαν τη διακομιδή του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η διακομιδή του τρίχρονου στη Λάρισα έγινε την επόμενη ημέρα και εισήχθη άμεσα σε κλίνη της Παιδιατρικής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γρίπη προκάλεσε στο παιδί επιπλοκή με διάγνωση εγκεφαλίτιδας. Το παιδί παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, λαμβάνοντας ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ διαφαίνονται σιγά σιγά και τα πρώτα θετικά δείγματα για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς όμως να εμφανίζονται συγκρατημένοι και να αναμένουν την αντίδραση του οργανισμού στην αγωγή.

Σημειώνεται ότι η εγκεφαλίτιδα αποτελεί μία από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά

Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τις τελευταίες μέρες οι προσελεύσεις παιδιών στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων με γρίπη, RSV και άλλες εποχικές ιώσεις.

Από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη και ιώσεις, εισαγωγή στο νοσοκομείο για νοσηλεία γίνεται για το 10 με 15% αυτών.

Γρίπη: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς

Οι γονείς καλούνται να είναι σε εγρήγορση για:

Πυρετό που φτάνει το 39 - 40°C και συνοδεύεται από ρίγη.

Γενική εξάντληση, πόνους στους μύες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Ζητήματα αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για κατάλληλη καθοδήγηση.

Γρίπη: Ομάδες υψηλού κινδύνου

Περισσότερη επαγρύπνηση χρειάζονται:

Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών.

Άτομα με υποκείμενα νοσήματα καρδιάς, πνευμόνων, διαβήτη ή νεφρών.

Εγκυμονούσες, άτομα σε ανοσοκαταστολή και νήπια κάτω των 5 ετών.