Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά

Από χθες έως σήμερα 120 παιδιά με γρίπη, RSV και άλλες ιώσεις

STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο

Ραγδαία αύξηση καταγράφουν τις τελευταίες μέρες οι προσελεύσεις παιδιών στα παιδιατρικά νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων με γρίπη, RSV και άλλες εποχικές ιώσεις. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, από χθες έως σήμερα το πρωί που εφημέρευε το νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά και εξετάστηκαν. Από αυτά τα 120 παιδιά έπασχαν από γρίπη, RSV και άλλες αναπνευστικές εποχικές ιώσεις.

Εποχική γρίπη: Πώς μεταδίδεται και οι τρόποι για να προστατευτούμε

Από τα παιδιά που προσέρχονται με γρίπη και ιώσεις, εισαγωγή στο νοσοκομείο για νοσηλεία γίνεται για το 10 με 15% αυτών.

νοσοκομείο παίδων 1

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σήμερα στο «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύονται 7 παιδιά με γρίπη και 10 με RSV. Οι αναμονές στα επείγοντα είναι 3 με 4 ώρες.

«Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η σοβαρή έλλειψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Κέντρα Υγείας με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ιδιώτες γιατροί για ψύλλου πήδημα και με τηλέφωνο στέλνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία. Προσοχή λοιπόν.

Ραγδαία μετάδοση της γρίπης μέσα στις γιορτές: Ποιοι κινδυνεύουν

Μέτρα προστασίας, μάσκες, εμβολιασμός όπου συστήνεται από τους γιατρούς, αποφυγή του συγχρωτισμού γιατί η κορύφωση των ιώσεων είναι μπροστά μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ.

νοσοκομείο παίδων 2

Γρίπη: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι γονείς 

Οι γονείς καλούνται να είναι σε εγρήγορση για:

Η Η3Ν2 πιο μεταδοτική από τη γρίπη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

  • Πυρετό που φτάνει το 39 - 40°C και συνοδεύεται από ρίγη.
  • Γενική εξάντληση, πόνους στους μύες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
  • Ζητήματα αφυδάτωσης ή παρατεταμένης κόπωσης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρώτη κίνηση είναι επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για κατάλληλη καθοδήγηση.

Γρίπη: To νέο επιθετικό στέλεχος «Κ»- Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Γρίπη: Ομάδες Υψηλού Κινδύνου

Περισσότερη επαγρύπνηση χρειάζονται:

Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος

  • Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών.
  • Άτομα με υποκείμενα νοσήματα καρδιάς, πνευμόνων, διαβήτη ή νεφρών.
  • Εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή και νήπια κάτω των 5 ετών.

Για αυτούς, η λοίμωξη ενδέχεται να εξελιχθεί σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως πνευμονία.

Η θεραπεία περιορίζεται σε συμπτωματική υποστήριξη, όπως φάρμακα κατά του πυρετού και επαρκή ενυδάτωση – τα αντιβιοτικά διατηρούνται για δευτερογενείς λοιμώξεις. 

Ο εμβολιασμός παραμένει η κορυφαία πρόταση για προστασία των ευάλωτων, ενισχύοντας την αντοχή του οργανισμού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΙΠΗ
 |
RSV
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
