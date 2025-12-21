Ραγδαία μετάδοση της γρίπης μέσα στις γιορτές: Ποιοι κινδυνεύουν

Πώς να προστατευτούμε - Σε αυξημένη επαγρύπνηση οι υγειονομικές αρχές

Ελλαδα
Όσα είπε για τον τύπο Η3Ν2 στο star.gr ο Πνευμονολόγος Φυματιολόγος και Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλιος Λουκίδης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαία είναι η μετάδοση της εποχικής γρίπης σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις υγειονομικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση τις επόμενες εβδομάδες μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται έξαρση και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, αφού η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές και αποδίδεται στην επικράτηση του υποκλάδου K του ιού της γρίπης A(H3N2).

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, το συγκεκριμένο υποστέλεχος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταδοτικότητα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να συνδέεται με βαρύτερη κλινική εικόνα στον γενικό πληθυσμό. Παρ’ όλα αυτά, η ταχεία διασπορά του οδηγεί σε απότομη αύξηση των κρουσμάτων, προκαλώντας έντονη επιβάρυνση στα συστήματα υγείας, όπως καταγράφεται και σε πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές αναλύσεις.

Πίεση στα συστήματα υγείας της Ευρώπης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι το στέλεχος A(H3N2) έχει καταστεί κυρίαρχο στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% των επιβεβαιωμένων περιστατικών γρίπης.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού σε παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, ενώ σε αρκετές χώρες παρατηρείται άνοδος των νοσηλειών σε άτομα άνω των 65 ετών και σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δοκιμάζεται από ένα από τα πιο δύσκολα χειμερινά κύματα των τελευταίων ετών.

Χιλιάδες ασθενείς νοσηλεύονται καθημερινά, με τα επείγοντα να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και σοβαρές ελλείψεις σε διαθέσιμες κλίνες, καθώς η γρίπη συνυπάρχει με άλλους αναπνευστικούς ιούς.

Έξαρση της γρίπης στην Ελλάδα μέσα στις γιορτές

Στην Ελλάδα, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς ο υποκλάδος Κ του A(H3N2) έχει ήδη ανιχνευτεί στη χώρα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εορταστική περίοδος, με τις αυξημένες μετακινήσεις, τις κοινωνικές συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και τα ταξίδια, ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω εξάπλωση της γρίπης.

Η εμπειρία προηγούμενων ετών δείχνει ότι η αύξηση των κρουσμάτων συχνά αποτυπώνεται με καθυστέρηση στις νοσηλείες, μετά το τέλος των γιορτών, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την πρόληψη στο παρόν στάδιο.

Ραγδαία μετάδοση της γρίπης μέσα στις γιορτές: Ποιοι κινδυνεύουν

Τα κοινά τεστ που υπάρχουν στα φαρμακεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τις μεταλλάξεις / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ομάδες υψηλού κινδύνου και πρόληψη

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών διατρέχουν οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 5 ετών. Για τις ομάδες αυτές, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, επιδείνωση χρόνιων παθήσεων και ανάγκη νοσηλείας.

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, ακόμη και όταν πραγματοποιείται αργότερα μέσα στη σεζόν.

Παράλληλα, απλά αλλά ουσιαστικά μέτρα, όπως η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τη διασπορά.

Όπως τονίζει η κ. Ψαλτοπούλου, η φετινή έξαρση υπενθυμίζει ότι η εποχική γρίπη παραμένει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και ότι η υπεύθυνη στάση όλων είναι καθοριστικής σημασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας.

