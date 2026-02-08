Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά

Πήγε να πατήσει με το αμάξι δύο παιδάκια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 20:48 Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι
08.02.26 , 20:21 Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
08.02.26 , 19:52 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι
08.02.26 , 19:06 Ford: Οι τεχνολογίες περνούν από την Formula 1 στα επιβατικά αυτοκίνητα
08.02.26 , 19:02 Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά
08.02.26 , 18:07 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Β. Δημάκη - Η ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου
08.02.26 , 17:43 Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες
08.02.26 , 17:20 Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από την εκπομπή - Η ξαφνική αδιαθεσία
08.02.26 , 17:04 Αρχαία Ολυμπία: Το Βουνό «Παρέσυρε» Τμήμα Σπιτιού
08.02.26 , 16:45 Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια στη «σκιά» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
08.02.26 , 15:45 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη; Με βροχές και η επόμενη εβδομάδα
08.02.26 , 15:41 Μελίνα Νικολαΐδη: Γενέθλια στο καμαρίνι με τη Δέσποινα Βανδή
08.02.26 , 15:36 Γαλάτσι: «Με μαχαίρωσαν», φώναζε ο 32χρονος
08.02.26 , 14:22 Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου
08.02.26 , 14:20 Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
Βασίλης Κουμεντάκος: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του - Κουμπάρα η Ράνια Κωστάκη
Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/EUROKINISS
Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες γυναικών στα social media για τον άνδρα που επιτίθεται σε μαμάδες και παιδιά / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες μέρες το Περιστέρι λόγω ενός άνδρα που, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και έχει επιτεθεί σε γυναίκες με παιδιά. Το πιο πρόσφατο περιστατικό, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 2/2, όταν αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε σε παιδική χαρά στην οδό Πλουτάρχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο «Εξελίξεις Τώρα», σταμάτησε το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει μία γυναίκα που βρισκόταν με το παιδί της στον χώρο της παιδικής χαράς. Η ίδια η γυναίκα δήλωσε ότι ο άνδρας έγινε επιθετικός, απευθυνόμενος με άσχημους χαρακτηρισμούς σε εκείνη και απειλώντας την.

Τραγωδία στο Περιστέρι: Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα

Λίγο αργότερα, την ίδια συμπεριφορά φέρεται να επέδειξε και σε άλλη γυναίκα όταν του έκανε παρατήρηση για το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος έβγαλε έναν αναπτήρα και θέλησε να την πλησιάσει με απειλητικές διαθέσεις κοντά στα μαλλιά της.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και τη συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά», συνέχισε η γυναίκα. Και πρόσθεσε: «Μπαίνει στις κούνιες, άρχισε και έβριζε. Πέταξε τον αναπτήρα και ξεκίνησε να απειλεί».

Μάλιστα, σε κάποια φάση μπήκε ακόμη και μέσα στον χώρο με τις κούνιες της παιδικής χαράς, όπου υπήρχαν και άλλα παιδιά, και συνέχισε να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις. Αργότερα, άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι ο άνδρας επιτέθηκε λεκτικά σε μια νέα κοπέλα και, αφού εκείνη αγνόησε τα σχόλιά του, στράφηκε σε δύο παιδιά που βρίσκονταν κοντά της.

Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ

«Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από την παιδική χαρά. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πάτησε γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο», ανέφερε  αυτόπτης μάρτυρας.

Τέλος, σε άλλο επεισόδιο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και πάτησε στο γκάζι με σκοπό να χτυπήσει τα παιδιά – ευτυχώς όμως εκείνα πρόλαβαν και τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η κοινότητα της περιοχής είναι πλέον σοκαρισμένη, ενώ αρκετοί γονείς εκφράζουν φόβους για επανάληψη παρόμοιων ενεργειών και ελπίζουν οι αρχές να εντοπίσουν σύντομα τον δράστη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top