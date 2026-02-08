Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά

Τις τελευταίες μέρες το Περιστέρι λόγω ενός άνδρα που, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και έχει επιτεθεί σε γυναίκες με παιδιά. Το πιο πρόσφατο περιστατικό, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας 2/2, όταν αυτός ο άνδρας εμφανίστηκε σε παιδική χαρά στην οδό Πλουτάρχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο «Εξελίξεις Τώρα», σταμάτησε το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει μία γυναίκα που βρισκόταν με το παιδί της στον χώρο της παιδικής χαράς. Η ίδια η γυναίκα δήλωσε ότι ο άνδρας έγινε επιθετικός, απευθυνόμενος με άσχημους χαρακτηρισμούς σε εκείνη και απειλώντας την.

Λίγο αργότερα, την ίδια συμπεριφορά φέρεται να επέδειξε και σε άλλη γυναίκα όταν του έκανε παρατήρηση για το παρκάρισμα του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ύποπτος έβγαλε έναν αναπτήρα και θέλησε να την πλησιάσει με απειλητικές διαθέσεις κοντά στα μαλλιά της.

«Σταματάει ένα άλλο αμάξι με μία κυρία που ήθελε να περάσει και δεν μπορούσε γιατί είχε κλείσει τον δρόμο ο συγκεκριμένος και του είπε απλά να μην βρίζει γιατί υπάρχουν παιδάκια. Άρχισε να την βρίζει και τη συγκεκριμένη και βγάζει αναπτήρα να την κάψει στα μαλλιά», συνέχισε η γυναίκα. Και πρόσθεσε: «Μπαίνει στις κούνιες, άρχισε και έβριζε. Πέταξε τον αναπτήρα και ξεκίνησε να απειλεί».

Μάλιστα, σε κάποια φάση μπήκε ακόμη και μέσα στον χώρο με τις κούνιες της παιδικής χαράς, όπου υπήρχαν και άλλα παιδιά, και συνέχισε να χρησιμοποιεί υβριστικές εκφράσεις. Αργότερα, άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι ο άνδρας επιτέθηκε λεκτικά σε μια νέα κοπέλα και, αφού εκείνη αγνόησε τα σχόλιά του, στράφηκε σε δύο παιδιά που βρίσκονταν κοντά της.

«Έβριζε μία άλλη κοπέλα έξω από την παιδική χαρά. Αφού η κοπέλα δεν του έδινε σημασία, γύρισε σε δύο παιδιά που ήταν πίσω της, τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα και ξεκίνησε να βρίζει και αυτούς. Ο ένας από τους δύο του είπε “τι είπες ρε;” και τότε αυτός μπήκε στο αμάξι του, πάτησε γκάζι για να τους πατήσει. Οριακά πρόλαβαν και ανέβηκαν τα παιδιά στο πεζοδρόμιο», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Τέλος, σε άλλο επεισόδιο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και πάτησε στο γκάζι με σκοπό να χτυπήσει τα παιδιά – ευτυχώς όμως εκείνα πρόλαβαν και τράπηκαν σε φυγή για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Η κοινότητα της περιοχής είναι πλέον σοκαρισμένη, ενώ αρκετοί γονείς εκφράζουν φόβους για επανάληψη παρόμοιων ενεργειών και ελπίζουν οι αρχές να εντοπίσουν σύντομα τον δράστη.