Ένας χρόνος από τον θάνατο του Β. Δημάκη - Η ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου

«Η αγάπη μας, όσο κι αν μας πόνεσε, τελικά νίκησε»

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Ερ. Μάνου: «Ακόμα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τον θάνατο του Β. Δημάκη» / Alpha (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Βασίλη Δημάκη στις φυλακές Κορυδαλλού, στην ηλικία των 47 ετών. 

Η τραγουδίστρια, Ερασμία Μάνου, με την οποία ο εκλιπών διατηρούσε σχέση ενώ είχαν υπογράψει και σύμφωνο συμβίωσης όσο βρισκόταν έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα, δεν μπορεί ακόμη να ξεπεράσει την τεράστια απώλεια. 

Ράκος η Μάνου μετά την κηδεία του Δημάκη : «Πρέπει να βρω τα πατήματά μου»

365 μέρες μετά, το εκτενές post της στα social media δείχνει πως η σκέψη της είναι κοντά του ακόμη και σήμερα και δεν ξεχνά τις στιγμές που πέρασαν μαζί. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Δημάκης είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών για ληστείες, παράνομη οπλοφορία και πλαστογραφία. 

Βασίλης Δημάκης: Η Ερασμία Μάνου τον «αποχαιρετά» με ένα συγκινητικό ποίημα

Η ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου για τον έναν χρόνο από τον χαμό του Βασίλη Δημάκη 

Διαβάστε παρακάτω την ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου που συγκινεί:

«Πέρασε ένας χρόνος ...

Και τι δεν θα έδινα για να σε δω έστω μια φορά, να σου πω τα νέα , να σου πω πόσο δίκιο είχες σε πολλά πράγματα που με συμβούλευες για τη ζωή μου, να με ρωτήσεις τι κάνει η "πεθερούλα" σου και οι κουμπάρες μας αλλά κυρίως τι δεν θα έδινα να σε έπαιρνα αγκαλιά και να ερχομασταν μια βόλτα στο σπίτι που μένω πλέον πάνω στη θάλασσα, στο σπίτι που θα μέναμε μαζί ...

Είσαι μόνιμα στη σκέψη μου,

αναπόσπαστο κομμάτι μου, γιατί η αγάπη μας όσο και αν μας πόνεσε, τελικά νίκησε.

Εύχομαι η ψυχή σου να είναι γαλήνια!

Όσο για εμάς, εδώ παλεύουμε ακόμα με τα θηρία και τίποτα δεν καταφέρνουμε ...

Μέχρι να ξαναβρεθούμε,

Σ'αγαπάω πολύ ρε και μου λείπει αυτό το καθαρό σου χαμόγελο και η εφηβική καρδιά σου». 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ
 |
ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΑΝΟΥ
