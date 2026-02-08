Άγιος Δημήτριος: Καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Αναζητείται ο συνοδηγός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 15:45 Πώς θα είναι ο καιρός την Τσικνοπέμπτη; Με βροχές και η επόμενη εβδομάδα
08.02.26 , 15:41 Μελίνα Νικολαΐδη: Γενέθλια στο καμαρίνι με τη Δέσποινα Βανδή
08.02.26 , 15:36 Γαλάτσι: «Με μαχαίρωσαν», φώναζε ο 32χρονος
08.02.26 , 14:22 Ζαζόπουλος-Κατσίγιαννη-Φωτιάδης-Πάζης: Πρεμιέρα ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου
08.02.26 , 14:20 Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
08.02.26 , 14:07 Βασίλης Κουμεντάκος: Παντρεύτηκε τη σύντροφό του - Κουμπάρα η Ράνια Κωστάκη
08.02.26 , 14:05 Άγιος Δημήτριος: Καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
08.02.26 , 14:03 Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: «Ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της»
08.02.26 , 13:47 Ναυάγιο Χίος: Γιατί ο Μαροκινός πίεζε να βγουν στη στεριά;
08.02.26 , 13:42 «Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous
08.02.26 , 12:46 Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο
08.02.26 , 12:00 Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
08.02.26 , 11:39 Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
08.02.26 , 11:06 Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού
08.02.26 , 10:58 Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της, Ερμής έγινε τριών ετών!
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Καταγγελίες για ηγετική ομάδα ΓΣΕΕ: «Να δούμε εισοδήματα & περιουσιακά»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Δημήτριο, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής έναν 17χρονο που οδηγούσε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο. 

Πύργος: Κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου - Πήρε κρυφά το αμάξι της μαμάς

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δε σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να ξεφύγει. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη, που είχε ως αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα μηχανάκια και στη τζαμαρία ενός internet cafe. 

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, που αμέσως τράπηκαν σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν πεζοί. Τελικά συνελήφθη ο 17χρονος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αγίου Δημητρίου, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο συνοδηγός. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top