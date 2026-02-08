Άγιος Δημήτριος: Καταδίωξη 17χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Δημήτριο, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν έπειτα από καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής έναν 17χρονο που οδηγούσε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος δε σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να ξεφύγει. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη, που είχε ως αποτέλεσμα ο 17χρονος να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα μηχανάκια και στη τζαμαρία ενός internet cafe.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, που αμέσως τράπηκαν σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν πεζοί. Τελικά συνελήφθη ο 17χρονος, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αγίου Δημητρίου, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο συνοδηγός.

