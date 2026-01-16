Πύργος: Κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου - Πήρε κρυφά το αμάξι της μαμάς

Ένα ανεξέλεγκτο… νυχτερινό ράλι τρόμου έστησε ένας ανήλικος στον Πύργο, μετατρέποντας δρόμους, χωριά και επαρχιακές διαδρομές σε σκηνικό από… ταινία καταδίωξης με πραγματικό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Ο 16χρονος που άρπαξε κρυφά το αυτοκίνητο της μητέρας του εμβόλισε ακόμα και τα περιπολικά που τον καταδίωκαν. Ο Κώστας Γκελντής εξασφάλισε για το Star αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι Αστυνομικοί κυνηγούν το όχημα το οποίο οδηγεί ο 16χρονος. Το ρολόι από τις κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε αποκλειστικά το Star δείχνει 11 και μισή. Ο νεαρός τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθεια του να ξεφύγει από την Αστυνομία…

«Χθες το βράδυ έγινε χαμός. Ακούσαμε περιπολικά, σειρήνες, μια φασαρία και μετά μάθαμε ότι ένας 16χρονος πήρε το αυτοκίνητο της μητέρας του και τον κυνηγούσαν».

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν στήσει μπλόκο σε αυτό το σημείο. Όταν έκαναν σήμα στο όχημα που οδηγούσε ο 16χρονος για να σταματήσει, αυτός αντί να πατήσει φρένο, πάτησε τέρμα το γκάζι και τότε ξεκίνησε η καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους και μέσα σε χωριά.

«Μια καταδίωξη η οποία διήρκησε για πάνω από μια ώρα. Οι συνάδελφοι έκαναν χρήση ηχητικών και φωνητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσει ο οδηγός την ανεξέλεγκτη πορεία του πλην όμως αυτός συνέχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα να διέρχεται μέσα από διάφορες κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται», λέει ο Γρηγόρης Κατσώλης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που παραπέμπουν σε… Fast & Furius, οι αστυνομικοί για περισσότερη από μια ώρα κυνηγούσαν τον 16χρονο. Μάλιστα στην προσπάθεια του να ξεφύγει εμβόλισε ακόμα και τα περιπολικά.

«Έχουν ξεφύγει τελείως τα παιδιά, πως δεν πήραν κάνα άνθρωπο στο λαιμό τους να έχουμε άλλα».

Όσο οι αστυνομικοί καταδίωκαν τον νεαρό, η μητέρα του βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα περιγράφοντας στους αξιωματικούς πως ο γιος της της πήρε κρυφά το αυτοκίνητο.