Πύργος: Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 16χρονο

Τραγωδία στην άσφαλτο χθες, ανήμερα Χριστουγέννων. Ένα νεαρό παιδί μόλις 16 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τρία ακόμα άτομα τραυματισμένα.

Η εικόνα των δύο αυτοκινήτων μαρτυρά τι συνέβη χθες λίγο πριν τις 9 το βράδυ, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.

Το ένα αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 23χρονος και μαζί του επέβαιναν δυο νεαρά παιδιά, ηλικίας 16 και 17 ετών. Κινούνταν από την Πάτρα προς Πύργο. Εκεί όπου παραμόνευε το κακό...

Κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα που ήταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κανείς δεν ξέρει ποια ταχύτητα είχαν αναπτύξει οι δυο οδηγοί, ωστόσο, όπως φαίνεται και από τις εικόνες, η σύγκρουση ηταν σφοδρότατη. Μάλιστα, η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου διεκόπη για λίγη ώρα.

Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ πήγαν στο σημείο και έβγαλαν απο τα σμπαραλιασμένα αυτοκίνητα τους επιβάτες. Οι στιγμές ήταν φορτισμένες και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το 16χρονο παιδί υπέκυψε στα τραύματά του. Οι υπόλοιποι επιβάτες των αυτοκινήτων, παραμένουν για νοσηλεία.

Με αίμα όμως βάφτηκε και η άσφαλτος στο Χαλάνδρι. Χθες το απόγευμα, ένας διανομέας συγκρούστηκε σε παράδρομο της Αττικής Οδού με ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.