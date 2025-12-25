Χαϊδάρι: Νεκρός 38χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ που οδηγούσε 17χρονος

Τραγωδία στο Χαϊδάρι είχαμε χθες το βράδυ παραμονής Χριστουγέννων, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ που κινούνταν στην Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς την οδό Πάρνηθος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

