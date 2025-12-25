Χαϊδάρι: Νεκρός 38χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ που οδηγούσε 17χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χαϊδάρι - τροχαίο - ασθενοφόρο
Τραγωδία στο Χαϊδάρι είχαμε χθες το βράδυ παραμονής Χριστουγέννων, με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ που κινούνταν στην Ιερά Οδό με κατεύθυνση προς την οδό Πάρνηθος συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο δικυκλιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

