Νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί

Το σκάφος φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία και βίντεο AP
Βίντεο από αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στις 5 Φεβρουαρίου 2026 / Βίντεο αρχείου από AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο αεροπορικό βομβαρδισμό στον Ειρηνικό χθες Δευτέρα, εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μινεάπολη: Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE

Με το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τουλάχιστον τους 130 οι νεκροί και τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία βάζοντας στο στόχαστρο πλεούμενα τα οποία, κατά την Ουάσιγκτον, ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς, έπειτα από εκείνα της 23ης Ιανουαρίου και της 5ης Φεβρουαρίου.

Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο στον Ειρηνικό από τις ΗΠΑ

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το αεροπορικό πλήγμα της 23ης Ιανουαρίου εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό / AP

Ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού: ο αμερικανικός στρατός έκανε λόγο για έναν «επιζώντα», προσθέτοντας πως ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της - εξάμηνης πλέον - εκστρατείας αυτής, η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν ενεχόταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Επίσης στο όνομα του αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα κι αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Το ζευγάρι κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή «τόνων κοκαΐνης» στην επικράτεια των ΗΠΑ. Μεταφέρθηκε στο αμερικανικό έδαφος και φυλακίστηκε. Τόσο ο Μαδούρο όσο και η Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου προσήχθησαν. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία προγραμματίστηκε για την 17η Μαρτίου.
 

