Μινεάπολη: Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE

«Ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», λέει η οικογένειά του 37χρονου νοσηλευτή

Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (25/1/2026)
Ο Αμερικανός που έπεσε νεκρός χθες, Σάββατο από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη ήταν νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής φροντίδας βετεράνων στην πόλη και «ήθελε να αλλάξει τον κόσμο», σύμφωνα με την οικογένειά του.

Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος άνδρας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων

Ο Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, δολοφονήθηκε σ' ένα παγωμένο δρόμο αυτής της πόλης των Μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ο θάνατός του επιδεινώνει την ήδη τεταμένη κατάσταση έπειτα από τον θάνατο της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ίδια πόλη.

Αυτός ο νέος φόνος προκάλεσε νέες διαδηλώσεις και την αγανάκτηση των τοπικών αρχών, οι οποίες αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, που έσπευσε να υποστηρίξει ότι ο Πρέτι είχε την πρόθεση να επιτεθεί στους ομοσπονδιακούς πράκτορες. 

«Ήταν μια γενναιόδωρη ψυχή - Ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

Ο Άλεξ Πρέτι «ήταν μια γενναιόδωρη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένειά του και τους φίλους του», όπως και για τους βετεράνους τους οποίους φρόντιζε στο νοσοκομείο της Μινεάπολης που είναι αφιερωμένο σ' αυτούς, δήλωσαν οι γονείς του σε ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Σάββατο στη δημοσιότητα. 

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες της ICE

«Ο Άλεξ ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Δυστυχώς δεν θα είναι εδώ για να διαπιστώσει το αποτέλεσμα», πρόσθεσε η οικογένειά του.

Ο 37χρονος εργαζόταν ως νοσηλευτής, φροντίζοντας άρρωστους βετεράνους

Ο Ντιμίτρι Ντρεκόνια, επικεφαλής της υπηρεσίας λοιμωδών του νοσοκομείου των βετεράνων στη Μινεάπολη και συνάδελφος του Πρέτι, τον περιγράφει ως «έναν καλό και γενναιόδωρο άνθρωπο που ζούσε για να βοηθάει τους άλλους», υπογραμμίζοντας ότι εργαζόταν «για να στηρίζει σοβαρά άρρωστους βετεράνους». 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Πρέτι είχε ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές του το 2006 στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν. Στη συνέχεια είχε ακολουθήσει εκπαίδευση νοσηλευτή, πριν ενταχθεί στην υπηρεσία για τους βετεράνους.

Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»

Σοκάρουν τα ντοκουμέντα  

Βίντεο, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί σκοτώνουν τον 37χρονο, μοιάζουν να διαψεύδουν την εκδοχή της κυβέρνησης, η οποία ισχυρίσθηκε ότι το θύμα επιχείρησε να επιτεθεί και να ασκήσει βία στους αστυνομικούς.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υποστήριξε ότι ο Άλεξ Πρέτι «πλησίασε τους αστυνομικούς της υπηρεσίας προστασίας των συνόρων με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών» και «αντιστάθηκε βίαια» όταν αυτοί προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν. Το υπουργείο δεν διευκρινίζει αν ο Πρέτι κρατούσε το όπλο στο χέρι του εκείνη τη στιγμή.

Βίντεο της σκηνής, τα οποία έχουν τραβηχτεί από πολλές πλευρές, έχουν δημοσιοποιηθεί από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. 
Δείχνουν έναν άνδρα που κρατάει ένα τηλέφωνο στο χέρι και βρίσκεται σ' ένα χιονισμένο δρόμο, να βιντεοσκοπεί ενόπλους με πολιτικά που φορούν γιλέκα που γράφουν Αστυνομία.

Παρεμβαίνει όταν ένας αστυνομικός ρίχνει μια διαδηλώτρια στο έδαφος και του ρίχνουν δακρυγόνο στο πρόσωπο.

Ένας πράκτορας ρίχνει στη συνέχεια τον Πρέτι στο παγωμένο έδαφος και τον καθηλώνει, ενώ συνάδελφοί του επεμβαίνουν και προσπαθούν να του περάσουν χειροπέδες. 

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που ένας πράκτορας ντυμένος στα γκρι μοιάζει να βγάζει κάτι από το ύψος της μέσης του Πρέτι, ο οποίος είναι γονατισμένος και σκυμμένος προς τα εμπρός, ενώ πάνω του βρίσκονται αστυνομικοί, πέφτει ένας πυροβολισμός.

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες της ICE

Οι πράκτορες παραμερίζουν βίαια και πυροβολούν επανειλημμένα από απόσταση το ακίνητο σώμα. Ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί.
Σ' ένα από τα βίντεο ακούγεται ένας άνδρας να λέει «Πού είναι το όπλο;», ενώ το θύμα κείτεται στο έδαφος.

Διαψεύδουν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι ότι ο γιος τους κρατούσε όπλο

Μετά τους πυροβολισμούς, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ανήρτησε στο X τη φωτογραφία ενός πιστολιού, για το οποίο αναφέρει πως είναι αυτό που ανακαλύφθηκε πάνω στον Άλεξ Πρέτι.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «φαίνεται πως πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο ήθελε να προξενήσει τη μέγιστη ζημιά και να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης». 

Ωστόσο, οι γονείς του Πρέτι κατήγγειλαν σε ανακοίνωσή τους τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.
«Φαίνεται καθαρά ότι ο Άλεξ δεν κρατάει κανένα όπλο όταν του επιτίθενται οι δολοφονικοί και άνανδροι τραμπούκοι της ICE του Τραμπ», υπογράμμισαν.

«Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι του είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που η ICE έχει μόλις πετάξει στο έδαφος, ενώ παράλληλα τον ραντίζουν με δακρυγόνο αέριο».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
