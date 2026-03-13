Επικίνδυνο challenge: «Γαντζώθηκαν» έξω από το βαγόνι του μετρό

Πέντε νεαροί συνελήφθησαν στο μετρό επειδή έκαναν επικίνδυνο challenge. Είχαν στηριχθεί έξω από το βαγόνι με τον συρμό να τρέχει. Συχνά τέτοιες παράτολμες ενέργειες πραγματοποιούνται για να γίνουν «ήρωες» οι πρωταγωνιστές μέσα από το διαδίκτυο και κυρίως την πλατφόρμα του TikTok. Ο Άρης Λάμπος έχει εξασφαλίσει αποκλειστικές εικόνες για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Οι νεαροί κινούνταν στην αποβάθρα του σταθμού Αμπελοκήπων. Ξαφνικά δύο από αυτούς, ο ένας με το μαύρο φούτερ και ο άλλος με το γκρι κοντομάνικο, φαίνονται να πηδούν έξω από τον συρμό, εκεί όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος που ενώνει τα βαγόνια.

Ο σκοπός τους ήταν ο συρμός να ξεκινήσει και να κρατιούνται εν κινήσει. Aυτό το έκαναν από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Σύνταγμα, για τέσσερις ολόκληρες στάσεις. Υπήρχε κίνδυνος να πέσουν και είτε να τους πατήσει ο συρμός, είτε να πάθουν ηλεκτροπληξία, αφού οι ράγες τροφοδοτούνται με εκατοντάδες βολτ.

Ωστόσο, τους είδαν από τις κάμερες και στο Σύνταγμα οι αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» τους συνέλαβαν. Ανάμεσά τους ένας Ελβετός, ένας Ολλανδός και ένας Ιταλός, που είχαν φορητή κάμερα προκειμένου να καταγράψουν το τόλμημα. Εκτιμάται ότι ήθελαν να ανεβάσουν το βίντεο στο TikTok, αφού είναι διαδεδομένη αυτή η επικίνδυνη πρόκληση κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.