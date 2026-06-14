Διαχωρίζει τη θέση του ο Τραμπ: «Δεν είχε νόημα η επίθεση στον Λίβανο»

«Μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.06.26 , 20:32 Εξάρχεια: «Τον πυροβόλησε εξ επαφής πέντε φορές»- Αναζητούν τον «πιστολέρο»
14.06.26 , 19:45 Με πόσα χρήματα έφυγαν ο Βασίλης και η Μαρία από το LINGO;
14.06.26 , 19:45 LINGO: Πολύ καλός γύρος για τη Μαρία και τον Βασίλη
14.06.26 , 19:40 «Τα 'σπασε» ο Ολυμπιακός στη Λιόλιου: Ξέφρενο γλέντι για τους Πρωταθλητές!
14.06.26 , 18:53 Toyota Hilux: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα γενιά
14.06.26 , 18:53 Διαχωρίζει τη θέση του ο Τραμπ: «Δεν είχε νόημα η επίθεση στον Λίβανο»
14.06.26 , 18:12 Κατερίνα Καινούργιου: Κυριακάτικη βόλτα με τη μικρή Ξένια
14.06.26 , 17:12 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/6/2026 - 21/6/2026
14.06.26 , 17:01 Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης & επέστρεψε σπίτι του
14.06.26 , 16:05 Αναστάτωση από το βίντεο με καρχαρία μήκους 3 μέτρων σε Ανάβυσσο και Σούνιο
14.06.26 , 16:00 Υιοθετήστε αυτές τις 2 συνήθειες και αυξήστε την παραγωγικότητα σας
14.06.26 , 15:53 Μητσοτάκης στο Instagram: Την ιδρώνουμε τη φανέλα!
14.06.26 , 15:35 Θρίλερ για ΗΠΑ - Ιράν με διαδηλώσεις στην Τεχεράνη κατά της συμφωνίας!
14.06.26 , 15:09 Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
14.06.26 , 14:15 Πατήσια: Στη ΜΕΘ 19χρονος μετά από απόπειρα ληστείας
Κατερίνα Καινούργιου: Κυριακάτικη βόλτα με τη μικρή Ξένια
Κατερίνα Καραβάτου: Το πάρτι για τα 10α γενέθλια του γιου της, Αρίωνα
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Αναστάτωση από το βίντεο με καρχαρία μήκους 3 μέτρων σε Ανάβυσσο και Σούνιο
Τουρισμός για Όλους 2026: Οι αιτήσεις για voucher έως 600 ευρώ
Η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε το απόλυτο boho look του καλοκαιριού
Δανειολήπτες νόμου Κατσέλη: Πώς να προστατευτούν από funds
Βίκυ Σταυροπούλου: Τα συγκινητικά λόγια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα
Φαίη Σκορδά: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να έχουν συμβεί, ζητώντας αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη.
  • Η δήλωση έγινε καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.
  • Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.
  • Οι ισραηλινές επιθέσεις στόχευαν τη Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργιο της οργάνωσης.
  • Οι επιθέσεις εντάσσονται στην αντίδραση του Ισραήλ στις πρόσφατες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα (14/6) στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Πυραυλικός εφιάλτης στη Μέση Ανατολή - Χτύπημα του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος: Η επίθεση του Ισραήλ κατά της Βηρυτού δεν θα μείνει αναπάντητη

Ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, δήλωσε σήμερα ότι τα «εγκλήματα» των Ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ισραήλ: Βομβάρδισε την τράπεζα της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή, επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης και είναι γνωστή ως Νταχίγια. Την επιχείρηση ανακοίνωσαν από κοινού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αντίδρασης του Ισραήλ στις πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολάχ. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΛΙΒΑΝΟΣ
 |
ΒΥΡΗΤΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΗΠΑ
 |
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top