Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα (14/6) στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να οριστικοποιήσει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.

Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος: Η επίθεση του Ισραήλ κατά της Βηρυτού δεν θα μείνει αναπάντητη

Ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, δήλωσε σήμερα ότι τα «εγκλήματα» των Ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή, επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης και είναι γνωστή ως Νταχίγια. Την επιχείρηση ανακοίνωσαν από κοινού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αντίδρασης του Ισραήλ στις πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολάχ.