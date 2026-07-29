Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται ακόμη στην κορύφωσή του, όμως η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία, με τα σχολεία να ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός.

Μετά το Σαββατοκύριακο που μεσολαβεί, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινά και επίσημα η νέα σχολική χρονιά.

Πότε «πέφτουν» οι σχολικές αργίες 2026-2027

Ωστόσο και φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν αρκετές ημέρες εκτός μαθημάτων, λόγω των σχολικών αργιών, οι οποίες φέτος «πέφτουν»

28η Οκτωβρίου - Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή

- Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή Επέτειος του Πολυτεχνείου - Τρίτη 17 Νοεμβρίου

- Τρίτη 17 Νοεμβρίου Διακοπές Χριστουγέννων : Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Τριών Ιεραρχών - 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο

- 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο Καθαρά Δευτέρα -15 Μαρτίου 2027

-15 Μαρτίου 2027 25 Μαρτίου 2027 - Πέμπτη

- Πέμπτη Διακοπές Πάσχα : Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.

: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027. Πρωτομαγιά - Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, είθισται να μεταφέρεται άλλη ημέρα.

- Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, είθισται να μεταφέρεται άλλη ημέρα. Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027: Φέτος «χάνεται», καθώς αναμένεται τότε να έχουν κλείσει τα σχολεία.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να επηρεαστεί λόγω των εκλογών που θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.