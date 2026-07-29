Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο αγιασμός

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 με τον καθιερωμένο αγιασμό.
  • Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Σχολικές αργίες περιλαμβάνουν: 28η Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, Χριστούγεννα (24 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου), 30 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα (15 Μαρτίου), 25 Μαρτίου, Πάσχα (26 Απριλίου - 9 Μαΐου).
  • Η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου) μεταφέρεται λόγω Μεγάλου Σαββάτου.
  • Το πρόγραμμα μαθημάτων θα επηρεαστεί από τις εκλογές την άνοιξη.

Μπορεί το καλοκαίρι να βρίσκεται ακόμη στην κορύφωσή του, όμως η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία, με τα σχολεία να ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός.  

Μετά το Σαββατοκύριακο που μεσολαβεί, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινά και επίσημα η νέα σχολική χρονιά.  

Πότε «πέφτουν» οι σχολικές αργίες 2026-2027

Ωστόσο και φέτος, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν αρκετές ημέρες εκτός μαθημάτων, λόγω των σχολικών αργιών, οι οποίες φέτος «πέφτουν» 

  • 28η Οκτωβρίου - Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή  
  • Επέτειος του Πολυτεχνείου - Τρίτη 17 Νοεμβρίου 
  • Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. 
  • Τριών Ιεραρχών - 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο
  • Καθαρά Δευτέρα -15 Μαρτίου 2027  
  • 25 Μαρτίου 2027 - Πέμπτη 
  • Διακοπές Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.  
  • Πρωτομαγιά - Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, είθισται να μεταφέρεται άλλη ημέρα.
  • Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027: Φέτος «χάνεται», καθώς αναμένεται τότε να έχουν κλείσει τα σχολεία. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να επηρεαστεί λόγω των εκλογών που θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

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