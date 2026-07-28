Σύρος: Ελεύθερη η σύζυγος του 41χρονου για τον θάνατο της διασώστριας

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγος του 41χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο διασώστριας στη Σύρο, με περιοριστικούς όρους.
  • Η σύζυγος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεν αναγνώρισε το θύμα λόγω καλυμμένων χαρακτηριστικών.
  • Ο 41χρονος δήλωσε ότι αντέδρασε ακούγοντας φωνές και τραυμάτισε θανάσιμα τη διασώστρια με μαχαίρι.
  • Η υπόθεση έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και οι έρευνες επικεντρώνονται σε κρίσιμα δευτερόλεπτα της εισόδου του θύματος.
  • Αναμένονται αποτελέσματα από την εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών για τυχόν επικοινωνίες πριν και μετά το περιστατικό.

Ελεύθερη αφέθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η σύζυγος του 41χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση που οδήγησε στον τραγικό θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αναμένεται και η απόφαση για τον 41χρονο. 

Οι απολογίες του 40χρονου κατηγορούμενου για θανατηφόρα σωματική βλάβη και της συζύγου του (κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση) διήρκεσαν αρκετές ώρες.

Σύρος: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 42χρονης διασώστριας

Σύρος: Οι περιοριστικοί όροι και η απολογία

Το σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο / Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ)

Σύρος: Η απολογία και οι περιοριστικοί όροι που της επιβλήθηκαν

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της ενώπιον των δικαστικών αρχών, αποφασίστηκε να μην οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σύζυγος του κατηγορουμένου διατήρησε την αρχική της κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ισχυρίστηκε πως δεν αναγνώρισε το φύλο της 41χρονης διασώστριας, καθώς τα χαρακτηριστικά της ήταν καλυμμένα όταν εισήλθε στο σπίτι.

Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο σύζυγός της αντέδρασε ακούγοντας τις φωνές από την τραπεζαρία. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο 41χρονος, δηλώνοντας πως έσπευσε στο σημείο, εκσφενδόνισε αντικείμενα και στη συνέχεια τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με μαχαίρι.

Σύρος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Το σημείο όπου το ζευγάρι διαπληκτίστηκε με τη διασώστρια / Eurokinissi (ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΛΑΡΗΣ)

Σύρος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Το επεισόδιο έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους στα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα της εισόδου του θύματος στην οικία.

Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη

Φως στα αίτια που οδήγησαν την 42χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της αναμένεται από την εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων. Οι Αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες μέρες πριν τη δολοφονία.

 

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