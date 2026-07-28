Κόρινθος: Αθώοι δηλώνουν οι 3 συλληφθέντες για την έκρηξη στα Εξαμίλια

Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια δηλώνουν αθώοι και θα απολογηθούν την Παρασκευή.
  • Η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, προκαλώντας πυρκαγιά.
  • Πυροσβεστική συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος και τηρούνται καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.
  • Ο 67χρονος θανών εργαζόταν περιστασιακά και ήταν δηλωμένος για την ημέρα του δυστυχήματος.
  • Εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και αν υπήρχαν κάμερες στον χώρο.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανατηφόρου δυστυχήματος σε εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια στην Κόρινθο. Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι, ωστόσο δεν προχώρησαν σε καμία δήλωση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Σιωπηλοί παρέμειναν και οι συνήγοροί τους.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις έρευνες στο εργοστάσιο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σημειώθηκε αρχικά έκρηξη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να παίξουν οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και οι εξηγήσεις που θα δώσουν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο υπεύθυνος της βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 67χρονος εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του απασχολούνταν περιστασιακά στην επιχείρηση και ήταν δηλωμένος για τη συγκεκριμένη ημέρα εργασίας. Παράλληλα, εξετάζεται αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι αν στον χώρο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, είτε στο σημείο της ηλεκτροσυγκόλλησης είτε σε άλλα σημεία του εργοστασίου, οι οποίες θα μπορούσαν να καταγράψουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να είναι καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή για εργατικό δυστύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εφόσον είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

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