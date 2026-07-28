Τι είχε πει η Αφροδίτη Γραμμέλη πριν λίγους μήνες στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά/ βίντεο από MEGA

Tην αγανάκτησή της για κάποιους παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους να πουν το ρεπορτάζ τους και το λένε οι ίδιοι στο on, εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media.

Αφροδίτη Γραμμέλη/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

H δημοσιογράφος και τηλεκριτικός έκανε λόγο και για wanabe παρουσιαστές με το στανιό.

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία. Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους… To be continued».



