Aφροδίτη Γραμμέλη: «Wannabe με το στανιό παρουσιαστές»

H ενόχληση της δημοσιογράφου με παρουσιαστές του διακόπτουν δημοσιογράφους

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει η Αφροδίτη Γραμμέλη πριν λίγους μήνες στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά/ βίντεο από MEGA

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Tην αγανάκτησή της για κάποιους παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους να πουν το ρεπορτάζ τους και το λένε οι ίδιοι στο on, εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media. 

Αφροδίτη Γραμμέλη/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αφροδίτη Γραμμέλη/ φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
 

Απρόοπτο για την Αφροδίτη Γραμμέλη: Εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ

H δημοσιογράφος και τηλεκριτικός έκανε λόγο και για wanabe παρουσιαστές με το στανιό.

Aφροδίτη Γραμμέλη: «Wannabe με το στανιό παρουσιαστές»

Αφροδίτη Γραμμέλη για κατάθλιψη: «Είχα 6-7 κρίσεις πανικού την ημέρα»

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία. Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους… To be continued».


 

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