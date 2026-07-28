Tην αγανάκτησή της για κάποιους παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους να πουν το ρεπορτάζ τους και το λένε οι ίδιοι στο on, εξέφρασε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media.
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H δημοσιογράφος και τηλεκριτικός έκανε λόγο και για wanabe παρουσιαστές με το στανιό.
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«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία. Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους… To be continued».
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