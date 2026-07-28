Μητσιάς: Η απαγόρευση του γιου του Χατζιδάκι για τον «Γιάννη τον φονιά»

Απήγγειλε, αντί να τραγουδήσει - Αντιδράσεις από το κοινό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 15:40 Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό μετά τα 7,1R - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
28.07.26 , 15:36 First Dates: Η γλώσσα του έρωτα και το «Ρεσπεκτάρω» - Τι σημαίνει;
28.07.26 , 15:35 Αλέξης Τσίπρας: Η τούρτα - έκπληξη από συνεργάτες του για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 15:31 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
28.07.26 , 15:26 Φωτιά στην Πάρο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών περιοχών
28.07.26 , 15:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 15:14 Απίστευτο: Οδηγός τραμ οδηγούσε με τα πόδια στο ταμπλό ενώ... κάπνιζε!
28.07.26 , 15:05 Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
28.07.26 , 14:57 Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών
28.07.26 , 14:49 Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
28.07.26 , 14:22 Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!
28.07.26 , 14:20 Φαρμακείο Αυτοκινήτου: Τα 16 υποχρεωτικά είδη που πρέπει να περιέχει
28.07.26 , 14:12 Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
28.07.26 , 14:00 Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις τρεις απλές ασκήσεις
28.07.26 , 13:54 Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Σαλμονέλα: Κοτόπουλο από μαγαζί στο Περιστέρι κατανάλωσαν οι 9 ασθενείς
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε είναι και τι ώρα θα τη δούμε
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από το voria.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μανώλης Μητσιάς απαγγέλλει το τραγούδι "Γιάννης ο Φονιάς" λόγω άρνησης άδειας από τον Γιώργο Χατζιδάκι για δημόσια εκτέλεση.
  • Η συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου προκάλεσε αντιδράσεις στο κοινό, που αντέτεινε "αίσχος" και "ντροπή".
  • Η Αγαθή Δημητρούκα παρουσίασε email του Γιώργου Χατζιδάκι που εξηγεί τους λόγους της απαγόρευσης, ενόψει του αφιερωματικού έτους 2026.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι η ανακήρυξη του 2026 δεν αλλάζει το καθεστώς αδειοδότησης των έργων του Χατζιδάκι.

Ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε τον Γιάννη τον Φονιά σε συναυλία που έγινε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στην Ημαθία, κι επέλεξε να τον απαγγείλει από σκηνής, μετά την άρνηση χορήγησης άδειας για δημόσια εκτέλεση έργων του Μάνου Χατζιδάκι από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό, ενώ στη συνέχεια υπήρξε και διευκρίνιση από το Υπουργείο Πολιτισμού για το καθεστώς αδειοδότησης ενόψει του αφιερωματικού έτους 2026.

Η συναυλία, που έγινε στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, πήρε διαφορετική τροπή όταν κατέστη σαφές ότι δεν είχε δοθεί η απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι. Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και το τραγούδι Ο Γιάννης ο Φονιάς, το οποίο έχει ταυτιστεί με τον Μανώλη Μητσιά εδώ και δεκαετίες.

Δεν επετράπη στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τον Γιάννη τον Φονιά

Δεν επετράπη στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τον Γιάννη τον Φονιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ίδιος ο ερμηνευτής ανακοίνωσε συγκινημένος την απόφασή του στο κοινό και είπε: «Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δε θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω».

Αντιδράσεις στη συναυλία για τον Γιάννη τον Φονιά

Το κοινό αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με θεατές να φωνάζουν «αίσχος» και «ντροπή».

τΤο συγκεκριμένο τραγούδι είχε γραφτεί ειδικά για τον Μανώλη Μητσιά από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι το 1977. Για αυτό και η δημόσια δήλωσή του από σκηνής κατέγραψε τη σημασία της στιγμής τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό που παρακολουθούσε.

Μανώλης Μητσιάς: Η σύζυγος και ο γιος του τον καμάρωσαν στο Ηρώδειο

Το email της 3ης Ιουλίου και η παρέμβαση της Αγαθής Δημητρούκα

Τις εξελίξεις παρουσίασε στο κοινό και η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία αναφέρεται στις πηγές ως διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας. Όπως έγινε γνωστό, διάβασε από σκηνής το email που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι.

Ο Γιώργος Χατζηδάκις με την Άντζελα Γκερέκου

Ο Γιώργος Χατζηδάκις με την Άντζελα Γκερέκου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Μανώλης Μητσιάς: «Βγάζει το πιστόλι και μου δίνει μια στον κρόταφο»

Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για τον Μάνο Χατζιδάκι και το 2026

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε σε διευκρίνιση για το τι ισχύει σε σχέση με το 2026, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι.

Η θέση που μεταφέρθηκε είναι ότι η ανακήρυξη του 2026 ως Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι δεν αλλάζει το καθεστώς διαχείρισης ή αδειοδότησης των έργων του συνθέτη και δε θεσπίζει αποκλειστικό μηχανισμό έγκρισης για δημόσιες εκτελέσεις. Στις πηγές διατυπώνεται επίσης ότι το υπουργείο ξεκαθαρίζει πως η ανακήρυξη δε συνεπάγεται αυτόματα διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης ούτε προβλέπει αποκλειστική διαδικασία έγκρισης για κάθε δημόσια παρουσίαση των έργων του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ
 |
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ
 |
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΦΟΝΙΑΣ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τομ Κρουζ
Celebrities & Gossip Νεα
Τομ Κρουζ: Η κόρη του Σουρί, αφαίρεσε κι επίσημα το επώνυμό του!
Ελένη Κούρκουλα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Κούρκουλα: Η μεγάλη επιστροφή στο θέατρο 17 χρόνια μετά!
Γιάννης Ξανθόπουλος - Ραφαέλα Μητροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Ξανθόπουλος: Η αγκαλιά στη Ραφαέλα Μητροπούλου για τα γενέθλιά της!
Θαλασσινή Βοσταντζόγλου: Βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
Celebrities & Gossip Νεα
Θαλασσινή Βοσταντζόγλου: Νυχτερινή έξοδος με τον σύντροφό της
Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Το χιουμοριστικό τους βίντεο για ερωτευμένους!
Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
Από το πρωί έως το βράδυ: Οι 4+1 εμφανίσεις της Κων. Σπυροπούλου στη Μύκονο
Celebrities & Gossip Νεα
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Λάκης Γαβαλάς
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top