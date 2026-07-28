Ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε τον Γιάννη τον Φονιά σε συναυλία που έγινε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στην Ημαθία, κι επέλεξε να τον απαγγείλει από σκηνής, μετά την άρνηση χορήγησης άδειας για δημόσια εκτέλεση έργων του Μάνου Χατζιδάκι από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινό, ενώ στη συνέχεια υπήρξε και διευκρίνιση από το Υπουργείο Πολιτισμού για το καθεστώς αδειοδότησης ενόψει του αφιερωματικού έτους 2026.

Η συναυλία, που έγινε στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, πήρε διαφορετική τροπή όταν κατέστη σαφές ότι δεν είχε δοθεί η απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι. Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και το τραγούδι Ο Γιάννης ο Φονιάς, το οποίο έχει ταυτιστεί με τον Μανώλη Μητσιά εδώ και δεκαετίες.

Δεν επετράπη στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει τον Γιάννη τον Φονιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο ίδιος ο ερμηνευτής ανακοίνωσε συγκινημένος την απόφασή του στο κοινό και είπε: «Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δε θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω».

Αντιδράσεις στη συναυλία για τον Γιάννη τον Φονιά

Το κοινό αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με θεατές να φωνάζουν «αίσχος» και «ντροπή».

τΤο συγκεκριμένο τραγούδι είχε γραφτεί ειδικά για τον Μανώλη Μητσιά από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι το 1977. Για αυτό και η δημόσια δήλωσή του από σκηνής κατέγραψε τη σημασία της στιγμής τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό που παρακολουθούσε.

Το email της 3ης Ιουλίου και η παρέμβαση της Αγαθής Δημητρούκα

Τις εξελίξεις παρουσίασε στο κοινό και η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία αναφέρεται στις πηγές ως διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας. Όπως έγινε γνωστό, διάβασε από σκηνής το email που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι.

Ο Γιώργος Χατζηδάκις με την Άντζελα Γκερέκου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων: «Οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού για τον Μάνο Χατζιδάκι και το 2026

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε σε διευκρίνιση για το τι ισχύει σε σχέση με το 2026, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι.

Η θέση που μεταφέρθηκε είναι ότι η ανακήρυξη του 2026 ως Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι δεν αλλάζει το καθεστώς διαχείρισης ή αδειοδότησης των έργων του συνθέτη και δε θεσπίζει αποκλειστικό μηχανισμό έγκρισης για δημόσιες εκτελέσεις. Στις πηγές διατυπώνεται επίσης ότι το υπουργείο ξεκαθαρίζει πως η ανακήρυξη δε συνεπάγεται αυτόματα διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης ούτε προβλέπει αποκλειστική διαδικασία έγκρισης για κάθε δημόσια παρουσίαση των έργων του.