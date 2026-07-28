Αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί - Πότε Ανακοινώνονται

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 2026-2027 μέσω της ΕΕΤΑΑ, με την προθεσμία να λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πλέον οι αιτήσεις στην πλατφόρμα υποβάλλονται από τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, όπως ίσχυε έως τις 23/7.

Το πρόγραμμα αφορά τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία μέσω των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

εργαζόμενες και άνεργες μητέρες

αυτοαπασχολούμενες γυναίκες

πατέρες με αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών

ανάδοχοι γονείς

νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

Για τις περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων ισχύουν τα εξής εισοδηματικά όρια:

έως 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά

έως 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά

Η σημαντικότερη αλλαγή του φετινού προγράμματος αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, οι οποίες συμμετέχουν χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Εφόσον η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι ορθά, η χορήγηση του voucher εξασφαλίζεται.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία ή γονείς και παιδιά με αναπηρία, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, ενώ τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα.

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων στις 5 Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες έως τις 10 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από 11 έως 13 Αυγούστου, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά που ενδεχομένως δεν είχαν υποβάλει με την αρχική αίτηση.