Καιρός: 39αρια, βοριάδες και αφρικανική σκόνη

Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

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Την ανηφόρα παίρνει σήμερα, Τρίτη, ο υδράργυρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ αναμένονται και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα δυτικά και νότια θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως σταδιακά στα πελάγη θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από τις βραδινές ώρες.

Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μέχρι το βράδυ η ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρουσιάσει βελτίωση, ωστόσο το θερμό κύμα θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες.

Καιρός: Πού θα είναι έντονες οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται κυρίως σε:

  • Στερεά Ελλάδα
  • Αττική
  • Πελοπόννησο
  • Κρήτη
  • Νησιά Ιονίου
  • Κυκλάδες
  • Δωδεκάνησα

Οριακά επιβαρυμένη ποιότητα αέρα ενδέχεται να καταγραφεί κατά τόπους στη νότια Πελοπόννησο, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα και το Άργος, με τις τρέχουσες προγνώσεις να δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της σκόνης θα παραμείνει σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, περιορίζοντας την επίδραση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στο έδαφος.

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς θα αλλάξει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην περιοχή.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 με τάση ενίσχυσης από το βράδυ στα νότια τμήματα. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 βαθμιαία 4 με 5 και το βράδυ στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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