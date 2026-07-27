Απολογήθηκαν στα Χανιά της Κρήτης ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να αλλοίωναν αποτελέσματα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο τοξικολόγος αφέθηκε ά ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής ζήτησε και έλαβε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί, επειδή ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του χθες και δήλωσε ότι δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

Σύμφωνα με τους διαλόγους - «φωτιά» που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας κατηγορούνται ότι έδιναν «ευνοϊκές» γνωματεύσεις χωρίς επιστημονική βάση, βοηθώντας κατηγορούμενους να βελτιώσουν τη θέση τους στις δικαστικές υποθέσεις, έναντι αμοιβής.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «έκαψαν» τοξικολόγο και ιατροδικαστή

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.



• Δικηγόρος: Την προηγούμενη φορά που μου’ χατε πάρει 1.300 Ευρώ, για άτομο που έκανε κόκες και χασίς…

• Τοξικολόγος: Συγνώμη, συγνώμη...

• Δικηγόρος: 1. 300 ήτανε ναι, ωραία και αυτή τη στιγμή έχει καταβάλει 1300 ο καθένας από αυτούς.

• Τοξικολόγος: Καταρχάς ναι, μαζί με τα 500…

• Δικηγόρος: Ναι, σας είπα και την προηγούμενη φορά, μου κάνατε μια εξυπηρέτηση, δικαιολογημένα ναι, δόθηκε το κάτι παραπάνω, τώρα θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι τα πραγματικά, για ποιο λόγο; Το κάτι παραπάνω;

Τι υποστήριξε δικηγόρος για τον ιατροδικαστή

Πώς ζητούσαν χρήματα για την παραποίηση των πορισμάτων

Δικηγόρος υπόθεσης που η εξέλιξη της στηριζόταν στο πόρισμα του κατηγορούμενου ιατροδικαστή υποστήριξε στις Αρχές:

«Προσπαθούσε να παρουσιάσει την περίπτωση ως δύσκολη και έκανε προσπάθεια λήψης ανταλλάγματος. Ζητώντας δύο μώβ (χίλια ευρώ) και «δέκα λίτρα κρασί», το οποίο εγώ εξέλαβα προφανώς ως χρηματικό ποσό».

Μάλιστα όπως καταγγέλλει στις Αρχές, ο ιατροδικαστής επιχείρησε να τον εκφοβίσει όταν άρχισαν οι έρευνες των Αρχών για πέντε υποθέσεις και έκαναν έφοδο στην ιατροδικαστική υπηρεσία

«Προφορικά μου ανέφερε την περίπτωση θανατηφόρου τραυματισμού που ήταν δικιά μου. Θυμάμαι ότι μου είπε να μεταφέρω στην πελάτισσά μου “να κρατήσει το στόμα της κλειστό” γιατί “μιλάει πολύ”».

Όπως δήλωσε ο Ταξίαρχος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, «διαπιστώθηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης».

Η διαδρομή του χρήματος

Οι αρχές εντόπισαν τη διαδρομή του χρήματος για τις ευνοικές γνωματεύσεις, μέσω συγγενικών προσώπων, εταιρειών και σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική τους προέλευση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι εταιρικές διασυνδέσεις, οι τραπεζικές κινήσεις και οι αδιευκρίνιστες πιστώσεις, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν είχε στηθεί μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων από δωροληψίες. Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης ερευνάται πλέον από την αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εφάρμοζαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας τις συμβατικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως WhatsApp και Viber με ενεργοποιημένα προσωρινά μηνύματα, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού των επικοινωνιών τους.

