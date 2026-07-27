Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς ο τοξικολόγος μετά την απολογία του

Νέα προθεσμία έλαβε ο συγκατηγορούμενος ιατροδικαστής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.07.26 , 18:58 Fuel Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για την ψηφιακή κάρτα
27.07.26 , 18:33 Εθνική πόλο ανδρών: Δάκρυα και «Ελλάς ολέ» στο γλέντι στο Σίδνεϊ
27.07.26 , 18:27 Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι
27.07.26 , 18:04 Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές
27.07.26 , 17:51 Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς ο τοξικολόγος μετά την απολογία του
27.07.26 , 17:19 Τάνια Τρύπη: Δείτε τη 12 χρονών να παίζει τον πρώτο της ρόλο
27.07.26 , 16:48 «Πάγωσαν» για δεύτερη συνεχή ημέρα οι επιθέσεις ΗΠΑ κατά Ιράν
27.07.26 , 16:31 Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία
27.07.26 , 16:12 Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up
27.07.26 , 16:06 Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
27.07.26 , 16:01 To GNTM επιστρέφει: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα
27.07.26 , 16:00 Aυτά είναι τα χαρακτηριστικά των μωρών που γεννιούνται τον Αύγουστο
27.07.26 , 15:46 Γιατί το Παλάτι του Μονακό «ντύθηκε» στα μπλε - Ο ρόλος της Σαρλίν
27.07.26 , 15:44 Γιούλικα Σκαφιδά: Περνάει το τέλειο καλοκαίρι παρέα με τον γιο της
27.07.26 , 15:29 Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σε δημιουργικό mood - Τι φτιάχνει εκτός κουζίνας;
Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι
Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Έγινε 62 ετών! Ποια διάσημη είναι το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
Λιάγκας- Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τη νέα τους εξόρμηση σε Τήνο και Ρήνεια
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τοξικολόγος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ενώ ο ιατροδικαστής ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.
  • Κατηγορούνται ότι αλλοίωναν αποτελέσματα ιατροδικαστικών εξετάσεων έναντι χρηματικής αμοιβής.
  • Εντοπίστηκαν 8 περιπτώσεις δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις, με τη διαδρομή του χρήματος να ερευνάται.
  • Χρησιμοποιούσαν ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές για να αποκρύπτουν τις επικοινωνίες τους.
  • Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα χρημάτων.

Απολογήθηκαν στα Χανιά της Κρήτης ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που φέρεται να αλλοίωναν αποτελέσματα έναντι χρηματικής αμοιβής. 

Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα 

Ο τοξικολόγος αφέθηκε ά ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.  

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής ζήτησε και έλαβε εκ νέου προθεσμία για να απολογηθεί, επειδή ο δικηγόρος του ανέλαβε την υπεράσπισή του χθες και δήλωσε ότι δεν είχε προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία.

Σύμφωνα με τους διαλόγους - «φωτιά» που κατέγραψε ο κοριός της Αστυνομίας κατηγορούνται ότι έδιναν «ευνοϊκές» γνωματεύσεις χωρίς επιστημονική βάση, βοηθώντας κατηγορούμενους να βελτιώσουν τη θέση τους στις δικαστικές υποθέσεις, έναντι αμοιβής.

Χανιά: Γιατί διώκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «έκαψαν» τοξικολόγο και ιατροδικαστή

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.


•    Δικηγόρος: Την προηγούμενη φορά που μου’  χατε πάρει 1.300 Ευρώ, για άτομο που έκανε κόκες και χασίς…
•    Τοξικολόγος: Συγνώμη, συγνώμη...
•    Δικηγόρος: 1. 300 ήτανε ναι, ωραία και αυτή τη στιγμή έχει καταβάλει 1300 ο καθένας από αυτούς.
•    Τοξικολόγος:  Καταρχάς ναι, μαζί με τα 500…
•    Δικηγόρος: Ναι, σας είπα και την προηγούμενη φορά, μου κάνατε μια εξυπηρέτηση, δικαιολογημένα ναι, δόθηκε το κάτι παραπάνω, τώρα θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι τα πραγματικά, για ποιο λόγο; Το κάτι παραπάνω;

Τι υποστήριξε δικηγόρος για τον ιατροδικαστή

Τι υποστήριξε δικηγόρος για τον ιατροδικαστή 

Πώς ζητούσαν χρήματα για την παραποίηση των πορισμάτων

Δικηγόρος υπόθεσης που η εξέλιξη της στηριζόταν στο πόρισμα του κατηγορούμενου ιατροδικαστή υποστήριξε στις Αρχές:
«Προσπαθούσε να παρουσιάσει την περίπτωση ως δύσκολη και έκανε προσπάθεια λήψης ανταλλάγματος. Ζητώντας δύο μώβ (χίλια ευρώ) και «δέκα λίτρα κρασί», το οποίο εγώ εξέλαβα προφανώς ως χρηματικό ποσό».

Μάλιστα όπως καταγγέλλει στις Αρχές, ο ιατροδικαστής επιχείρησε να τον εκφοβίσει όταν άρχισαν οι έρευνες των Αρχών για πέντε υποθέσεις  και έκαναν έφοδο στην ιατροδικαστική υπηρεσία  

«Προφορικά μου ανέφερε την περίπτωση θανατηφόρου τραυματισμού που ήταν δικιά μου. Θυμάμαι ότι μου είπε να μεταφέρω στην πελάτισσά μου “να κρατήσει το στόμα της κλειστό” γιατί “μιλάει πολύ”».  

Όπως δήλωσε ο Ταξίαρχος,  Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, «διαπιστώθηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης». Ιατροδικαστής και τοξικολόγος στον εισαγγελέα και ανακριτή Χανίων

Η διαδρομή του χρήματος

Οι αρχές εντόπισαν  τη διαδρομή του χρήματος για τις ευνοικές γνωματεύσεις, μέσω συγγενικών προσώπων, εταιρειών και σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική τους προέλευση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι εταιρικές διασυνδέσεις, οι τραπεζικές κινήσεις και οι αδιευκρίνιστες πιστώσεις, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν είχε στηθεί μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων από δωροληψίες. Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης ερευνάται πλέον από την αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εφάρμοζαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποφεύγοντας τις συμβατικές τηλεφωνικές συνομιλίες. Χρησιμοποιούσαν εφαρμογές όπως WhatsApp και Viber με ενεργοποιημένα προσωρινά  μηνύματα, ώστε να περιορίζεται η δυνατότητα εντοπισμού των επικοινωνιών τους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΝΙΑ
 |
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ
 |
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΟΣ
 |
ΑΠΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

σύλληψη
Ελλαδα
Συνελήφθη ο διαβόητος αντίπαλος της Greek Mafia Έντικ στο Ντουμπάι
Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε Ο 28χρονος Αιγύπτιος
Ελλαδα
Σταύρος Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία
Έκρηξη Κόρινθος: Ένας Νέος Άνθρωπος Είναι Νεκρός
Ελλαδα
Κορινθία: Ένας 25χρονος ο νεκρός από την έκρηξη στο εργοστάσιο
Άδεια Μητρότητας: Οι 6 μεγάλες Αλλαγές Για Τις Μητέρες
Ελλαδα
Άδεια μητρότητας: Οι 6 μεγάλες αλλαγές για τις εργαζόμενες μητέρες
Έκρηξη Και Πυρκαγιά Σε Εργοστάσιο Στα Εξαμίλια Κορινθίας
Ελλαδα
Κορινθία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο - Ένας νεκρός
Σύρος: Από Μια Μαχαιριά Στην Καρδιά Πέθανε Η 42χρονη
Ελλαδα
Σύρος: Μια μαχαιριά στον θώρακα ήταν η μοιραία για την 42χρονη
Επέλεξε Τα Νέα Χαρτονομίσματα Του Ευρώ
Ελλαδα
Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Τη Μαρία Κάλλας ή έναν... αλκυόνα; Τι επιλέγεις;
Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στη Γαλλική Πρεσβεία
Ελλαδα
Εκκενώνεται η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ακαδημίας - Τηλεφώνημα για βόμβα
Σαντορίνη
Ελλαδα
Σαντορίνη: Διακοπές στο νησί με το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top