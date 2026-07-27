Εθνική πόλο ανδρών: Δάκρυα και «Ελλάς ολέ» στο γλέντι στο Σίδνεϊ

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Αθλητικα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (27/7/2026)

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Σε μία ελληνική γειτονιά του Σίδνεϊ και σε ένα από τα γνωστά στέκια της ομογένειας, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του πόλο γιόρτασαν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Μαζί με τους Έλληνες της Αυστραλίας έστησαν ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι, που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα, με τραγούδια, χορούς και έντονη συγκίνηση. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας περιγράφει στο STAR τις ξεχωριστές στιγμές.

Υπερηφάνεια και ανατριχίλα σε μία γαλανόλευκη γειτονιά του Σίδνεϊ.

«Χρυσή» η Εθνική πόλο ανδρών: «Βούλιαξε» την Ουγγαρία στο World Cup!

«Στο "Steki" της Enmore Road χτύπησε η καρδιά της Ελλάδας», λέει ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου, Παύλος Ιωακειμίδης. 

Οι πρωταθλητές του κόσμου, παρά την κούραση από τον τελικό, φωτογραφήθηκαν, συζήτησαν με τον κόσμο και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν.

Εθνική πόλο ανδρών: Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Παναγιώτη Τζωρτζάτου

Εθνική πόλο ανδρών: Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Παναγιώτη Τζωρτζάτου

Σε ένα ελληνικό γλέντι 100% δεν θα μπορούσε να λείπει το ζεϊμπέκικο. Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος έκλεψε την παράσταση χορεύοντας το «Σ' Αναζητώ στη Σαλονίκη».

Φυσικά, δεν έλειψαν τα νησιώτικα και τα αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Και φυσικά, η ελληνική κουζίνα είχε την τιμητική της.

Οι ήρωες της Εθνικής πόλο ανδρών μίλησαν στο Star

«Με αυθεντική ελληνική κουζίνα, με αρνάκι, σαγανάκι, χταποδάκι και τηγανιές...», πρόσθεσε ο κ. Ιωακειμίδης. 

«Είμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά νιώσαμε απίστευτη ζεστασιά και υπερηφάνεια που ήρθαν εδώ ως χρυσοί πρωταθλητές. Τους φιλέψαμε αυθεντική ελληνική κουζίνα, με αρνάκι, σαγανάκι, χταποδάκι και τηγανιές...».

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