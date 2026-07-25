Ελλάδα - Ιταλία 10-9: Η «Γαλανόλευκη» πηγαίνει για χρυσό στο πόλο!

Ο κομβικός ρόλος του Τζωρτζάτου στην πρόκριση της Ελλάδας

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
World Cup: Ελλάδα - Ιταλία
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Η Ελλάδα νίκησε την Ιταλία με 10-9 και προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, εξασφαλίζοντας θέση στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την εθνική ομάδα πόλο να βρίσκει τον τρόπο να κρατήσει το προβάδισμα και τον Τζωρτζάτο να αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο της πρόκρισης.

Η σημασία του αγώνα ήταν άμεση και ξεκάθαρη: ο νικητής περνούσε στον τελικό της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα απέναντι στην Ιταλία κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που χρειαζόταν και να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή.

Με ήρωα τον Τζωρτζάτο η Ελλάδα στον τελικό

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε κλειστή αναμέτρηση μέχρι το τέλος, με την ελληνική ομάδα να αντέχει στην πίεση και να σφραγίζει την πρόκριση.

Η Ελλάδα μπαίνει πλέον στον τελικό του World Cup με στόχο το χρυσό, έχοντας ήδη ξεπεράσει ένα από τα πιο απαιτητικά εμπόδια της διοργάνωσης. Η νίκη επί της Ιταλίας τη φέρνει ένα βήμα πριν από την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Τι σημαίνει το 10-9 για την Ελλάδα στο World Cup

Το αποτέλεσμα απέναντι στην Ιταλία δίνει στην εθνική όχι απλώς μια πρόκριση, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στον τελικό του World Cup. Η ομάδα πέτυχε τον άμεσο στόχο της στον ημιτελικό και πλέον στρέφεται στην τελευταία αναμέτρηση της διοργάνωσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iroes | Stoiximan (@iroesgr)

Σε επίπεδο ουσίας, τα 5W του αγώνα είναι σαφή: η Ελλάδα ήταν η ομάδα που πήρε τη νίκη, το αποτέλεσμα ήταν 10-9 απέναντι στην Ιταλία, ο αγώνας αφορούσε τον ημιτελικό του World Cup, η πρόκριση ήρθε τώρα στη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης και ο λόγος που το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα είναι ότι στέλνει τη «γαλανόλευκη» στον τελικό για το χρυσό μετάλλιο.

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