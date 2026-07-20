Ο Τελικός του Μουντιάλ με νικήτρια χώρα την Ισπανία αποτέλεσε το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του καλοκαιριού στις ΗΠΑ, προσελκύοντας στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Υόρκης δεκάδες αστέρες από τον χώρο του θεάματος. Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος θα υποδυθεί τον «Οδυσσέα» στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Ματ Ντέιμον στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Ο βραβευμένος ηθοποιός, που είναι παντρεμένος με την Αργεντινή Λουσιάνα Μπαρόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό, ενώ στις εξέδρες έδωσαν επίσης το «παρών» ο Μικ Τζάγκερ, o Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Έιντριεν Μπρόντι, ο Γουίλ Φέρελ, αλλά και το ζευγάρι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ, που τράβηξαν πάνω τους τα φλας.

Χαβιέ Μπαρδέμ / AP Images

Την παράσταση, όμως, δεν έκλεψαν μόνο οι διάσημοι στις εξέδρες. Το αγωνιστικό σκέλος πλαισιώθηκε από ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τον Τομ Κρουζ να πραγματοποιεί μια θεαματική εμφάνιση, ενώ η Τζένιφερ Χάντσον, η Νικόλ Σέρζινγκερ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Λάουρα Παουζίνι ανέβηκαν στη σκηνή, χαρίζοντας ξεχωριστές μουσικές στιγμές.

Τομ Κρουζ / AP Images

Οι ζωντανές ερμηνείες, οι χορογραφίες και τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ συνέθεσαν ένα υπερθέαμα αντάξιο της λάμψης του μεγάλου τελικού.

Μάλιστα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τον αθλητισμό, καθώς μετά τις συχνές παρουσίες του στους αγώνες των Νιου Γιορκ Νικς κατά τη διάρκεια της σεζόν του NBA, βρέθηκε και στον Μεγάλο Τελικό του Μουντιάλ.