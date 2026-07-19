Για περισσότερο από έναν μήνα, η καρδιά του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου αλλά και της παγκόσμιας κοινής γνώμης «χτυπούσε» τη Βόρεια Αμερική. ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, φιλοξένησαν τους αγώνες του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ύστερα από 101 παιχνίδια, αμέτρητες ανατροπές, σπουδαίους αγώνες αλλά και έντονο παρασκήνιο, ήρθε η ώρα να μάθουμε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή για το 2026.

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Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν σε μία μονομαχία μέχρι ...τελικής πτώσεως. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη φορά μετά την παρθενική διοργάνωση του 1930, όπου και οι δύο ομάδες έχουν κοινή επίσημη γλώσσα. Και ουσιαστικά, η πρώτη, όπου μία χώρα θα αντιμετωπίσει κάποια πρώην αποικία της.

Σε καθαρα ποδοσφαιρκό επίπεδο, θα είναι η μάχη ανάμεσα σε έναν super-star και μία καλολαδωμένη ποδοσφαιρική μηχανή. Ο Λίονελ Μέσι, ο επίδοξος ...GOAT του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα έχει απέναντί του όχι ένα αντίπαλο δέος, σε ατομικό επίπεδο, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα. Μια ποδοσφαιρική σχολή.

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Οι Πρωταθλητές Ευρώπης δεν βασίζονται σε μεγάλα ονόματα, ειδικά από τη στιγμή όπου ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Διαθέτουν όμως εκείνα τα εργαλεία, με πρώτους και καλύτερυς τους Ρουΐθ, Πέδρι και Ρόδρι στον χώρα του κέντρου, τα οποία μπορούν να διαλύσουν κάθε αντίπαλο.

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Από την άλλη πλευρά οι Πρωταθλητές της Νοτίου Αμερικής, διαθέτουν μία σκληροτράχηλη ομάδα, με πολύ καλό τερματοφύλακα (Εμιλιάνο Μαρτίνεθ) και σημαντικές βοήθειες από τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ και τον Χουλιαν Άλβαρες. Ωστόσο, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, όλοι περιμένουν το μαγικό αριστερό πόδι του Λίονελ Μέσι να κάνει ένα ακόμα θαύμα.

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Ισπανία ή Αργεντική; Θα γνωρίζουμε την απάντηση γυρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 προς Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ραντεβού σε 4 χρόνια στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, για την επετειακή διοργάνωση. Το Μουντιάλ θα γίνεται πλέον 100 ετών.