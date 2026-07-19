Μουντιάλ 2026: Ο Τελικός του απόλυτου super star με την απόλυτη ομάδα

Ο μύθος του Λιόνελ Μέσι κόντρα στη «Ρόχα» που έκανε το σύστημα, επιστήμη

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΑP
Δύο διαφορετικοί κόσμοι, συγκρούονται στο Νιου Τζέρσεϊ, το βράδυ της Κυριακής

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Για περισσότερο από έναν μήνα, η καρδιά του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου αλλά και της παγκόσμιας κοινής γνώμης «χτυπούσε» τη Βόρεια Αμερική. ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, φιλοξένησαν τους αγώνες του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μουντιάλ: Η Ισπανία «τρέχει» για τελικό - Κέρδισε 0-2 τη Γαλλία

Ύστερα από 101 παιχνίδια, αμέτρητες ανατροπές, σπουδαίους αγώνες αλλά και έντονο παρασκήνιο, ήρθε η ώρα να μάθουμε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή για το 2026. 

argentina

Φωτογραφία ΑΡ

Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν σε μία μονομαχία μέχρι ...τελικής πτώσεως. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότητες. Η πρώτη φορά μετά την παρθενική διοργάνωση του 1930, όπου και οι δύο ομάδες έχουν κοινή επίσημη γλώσσα. Και ουσιαστικά, η πρώτη, όπου μία χώρα θα αντιμετωπίσει κάποια πρώην αποικία της

Μουντιάλ: Ταπείνωση Τραμπ από το Βέλγιο, πανηγύρια σε όλο τον κόσμο

Σε καθαρα ποδοσφαιρκό επίπεδο, θα είναι η μάχη ανάμεσα σε έναν super-star και μία καλολαδωμένη ποδοσφαιρική μηχανή. Ο Λίονελ Μέσι, ο επίδοξος ...GOAT του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα έχει απέναντί του όχι ένα αντίπαλο δέος, σε ατομικό επίπεδο, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα. Μια ποδοσφαιρική σχολή. 

spain

Φωτογραφία ΑΡ

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης δεν βασίζονται σε μεγάλα ονόματα, ειδικά από τη στιγμή όπου ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Διαθέτουν όμως εκείνα τα εργαλεία, με πρώτους και καλύτερυς τους Ρουΐθ, Πέδρι και Ρόδρι στον χώρα του κέντρου, τα οποία μπορούν να διαλύσουν κάθε αντίπαλο. 

spain

Φωτογραφία ΑΡ

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέσι: Το νέο ρεκόρ που κατέρριψε!

Από την άλλη πλευρά οι Πρωταθλητές της Νοτίου Αμερικής, διαθέτουν μία σκληροτράχηλη ομάδα, με πολύ καλό τερματοφύλακα (Εμιλιάνο Μαρτίνεθ) και σημαντικές βοήθειες από τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ και τον Χουλιαν Άλβαρες. Ωστόσο, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, όλοι περιμένουν το μαγικό αριστερό πόδι του Λίονελ Μέσι να κάνει ένα ακόμα θαύμα. 

messi

Φωτογραφία ΑΡ

Ισπανία ή Αργεντική; Θα γνωρίζουμε την απάντηση γυρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 προς Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ραντεβού σε 4 χρόνια στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, για την επετειακή διοργάνωση. Το Μουντιάλ θα γίνεται πλέον 100 ετών. 

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ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
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ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ
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