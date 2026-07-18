Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Η Έλενα Κατραβά με ένα λευκό τριαντάφυλλο στα χέρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
  • Πλήθος επωνύμων, φίλων και συνεργατών παρευρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη.
  • Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν η Ηρώ, οι αδελφοί Ελευθερά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Θέμης Γεωργαντάς.
  • Η απώλεια του Λορέντζο προκάλεσε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν.

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά

Οικογένεια, στενοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τους Λορέντζο. Ο πρώην παίκτης του «Bar» έφυγε πρόωρα από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν η Ηρώ, οι αδελφοί Ελευθερά που δημιούργησαν μαζί του το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Αντώνης Νικοπολίδης με τη σύζυγό του, καθώς και ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά.

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Oι αδελφοί Ελευθερά/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Η σύζυγος Έλενα Κατραβά και ο κουμπάρος τους Γιάννης Κουτράκης/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Αντώνης Νικοπολίδης/ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Θανάσης Βισκαδουράκης/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Θέμης Γεωργαντάς/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Ηρώ/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Nίκος Βουρλιώτης/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Mάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά/ ndp

Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ ndp
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ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΚΑΡΙΕΡΕ
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