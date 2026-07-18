Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Οικογένεια, στενοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τους Λορέντζο. Ο πρώην παίκτης του «Bar» έφυγε πρόωρα από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν η Ηρώ, οι αδελφοί Ελευθερά που δημιούργησαν μαζί του το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Αντώνης Νικοπολίδης με τη σύζυγό του, καθώς και ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά.

Oι αδελφοί Ελευθερά/ ndp

Η σύζυγος Έλενα Κατραβά και ο κουμπάρος τους Γιάννης Κουτράκης/ ndp

Αντώνης Νικοπολίδης/ndp

Θανάσης Βισκαδουράκης/ ndp

Θέμης Γεωργαντάς/ ndp

Ηρώ/ ndp

Nίκος Βουρλιώτης/ ndp

Mάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά/ ndp

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ ndp