Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.
Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Καταβεβλημένη η σύζυγός του Έλενα Κατραβά
Οικογένεια, στενοί φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν για πάντα τον αγαπημένο τους Λορέντζο. Ο πρώην παίκτης του «Bar» έφυγε πρόωρα από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 51 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους τον γνώρισαν.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ήταν η Ηρώ, οι αδελφοί Ελευθερά που δημιούργησαν μαζί του το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Γιάννης Αϊβάζης, ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Αντώνης Νικοπολίδης με τη σύζυγό του, καθώς και ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά.