Μόσχα: Σκοτείνιασε ο ουρανός μετά από επίθεση ουκρανικών drones

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές και εκρήξεις.
  • Επτά εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από την επίθεση, που στόχευσε κυρίως το κέντρο logistics της Wildberries.
  • Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις επιτυχημένες κατά στρατηγικών στόχων.
  • Η επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήξει κρίσιμες υποδομές στη Ρωσία.
  • Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων.

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, μετά από μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), η οποία προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές, ισχυρές εκρήξεις και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού που σκέπασαν τον ουρανό.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον ουρανό σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένο από καπνό, με αποτέλεσμα, όπως σχολίαζαν χρήστες του διαδικτύου, «ο ήλιος να μην φαίνεται καν». Οι εικόνες έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ακολούθησαν τα πλήγματα.

 

 

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας από τους βασικούς στόχους της επίθεσης ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, που βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

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Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το συγκρότημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ τεράστιες στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονται πάνω από την περιοχή και είναι ορατές από μεγάλη απόσταση.

 

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 24 ακόμη τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με εικόνες από την περιοχή να δείχνουν νέες μεγάλες πυρκαγιές και πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

 

 

Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό για το συνολικό μέγεθος των ζημιών στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

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Ο Ζελένσκι ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντάς τες ως επιτυχημένα πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και προορίζονταν για την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και για εξοπλισμό πλοήγησης.

Ο ίδιος έκανε ακόμη λόγο για επιτυχημένο πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, αλλά και για επιθέσεις ουκρανικών όπλων μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ζελένσκι συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, κάνοντας λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».

Τα τελευταία πλήγματα εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να μεταφέρει την πίεση βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας ενεργειακές, βιομηχανικές και εφοδιαστικές υποδομές που θεωρούνται κρίσιμες για τη λειτουργία του ρωσικού στρατού.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

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