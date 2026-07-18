Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στο χωριό Αερινός Κισσάμου στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Στις 12:49 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αέρινος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.