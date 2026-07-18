Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στο χωριό Αερινός Κισσάμου στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026
Στις 12:49 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Αέρινος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.