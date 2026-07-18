Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σητεία - Εστάλη μήνυμα από το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Πρώτη Δημοσίευση: 18.07.26, 08:21

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Σητεία κοντά στον Ξεροκάμπο έχει οριοθετηθεί χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση το πρωί και δεν απείλησε οικισμούς ή καλλιέργειες.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
  • Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα, λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Η Κρήτη είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στον οικισμό του Ξεροκάμπου στη Σητεία , χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

 

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και δεν απειλήθηκε ο οικισμός, καλλιέργειες ή επιχειρήσεις. Ωστόσο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112 που τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα.

 

 

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7:00 το πρωί, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν και άμεσα σήμανε συναγερμός. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείοέσπευσαν 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Παρότι η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4). 

 

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