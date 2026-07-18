Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στον οικισμό του Ξεροκάμπου στη Σητεία , χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και δεν απειλήθηκε ο οικισμός, καλλιέργειες ή επιχειρήσεις. Ωστόσο εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112 που τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7:00 το πρωί, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν και άμεσα σήμανε συναγερμός. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Στο σημείοέσπευσαν 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Παρότι η πυρκαγιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι που φτάνουν τα 6 μποφόρ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).