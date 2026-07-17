Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Περήφανη για την αδερφή της που αποφοίτησε!

«Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία της αδερφής της, Κατερίνας, που αποφοίτησε.
  • Η Κατερίνα ποζάρει με τήβεννο και ανθοδέσμη, εκφράζοντας τη χαρά της για την επιτυχία της.
  • Η Κωνσταντίνα εξέφρασε την υπερηφάνεια της με τρυφερό μήνυμα και μουσική από το τραγούδι Love Story.
  • Η Κατερίνα έχει σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είχε ανακοινώσει την αποφοίτησή της το 2022.
  • Πιθανόν η Κατερίνα να έχει ολοκληρώσει και μεταπτυχιακές σπουδές.

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τους χιλιάδες followers της. 

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Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία της μικρότερης αδελφής της, Κατερίνας, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή φορώντας τήβεννο και κρατώντας μια μεγάλη ανθοδέσμη.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Περήφανη για την αδερφή της που αποφοίτησε!

Η Queen Dina συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για εκείνη.

«Συγχαρητήρια, μικρή μου νεράιδα. Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Είμαι περήφανη για εσένα», έγραψε. Για να δώσει μάλιστα έναν ακόμη πιο συναισθηματικό τόνο στην ανάρτησή της, επέλεξε να την «ντύσει» με τη μελωδία του πασίγνωστου τραγουδιού Love Story, υπογραμμίζοντας τον ισχυρό δεσμό που ενώνει τις δύο αδερφές. 

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Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Σπυροπούλου έχει σπουδάσει στο παρελθόν στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κατεύθυνση τις Διεθνείς Σχέσεις και τους Οργανισμούς.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Περήφανη για την αδερφή της που αποφοίτησε!

Το 2022 είχε ανακοινώσει την αποφοίτησή της, αφιερώνοντας μάλιστα το πτυχίο στη μεγαλύτερη αδερφή της. Στη νέα ανάρτηση δε δίνονται περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτή τη φορά η Κατερίνα Σπυροπούλου να πήρε το μεταπτυχιακό της.

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