Φτιάξτε Frozen Margarita και απολαύστε την, με καλή καλοκαιρινή παρέα

Το κλασικό κοκτέιλ στην πιο παγωμένη εκδοχή του. Δροσιστικό και δυνατό

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Συνταγες
Η παγωμένη μαργαρίτα είναι και δροσιστική αλλά και δυνατή. Ιδανική για τα καλοκαιρινά βράδια.

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Τα καλοκαίρια θέλουν γαλάζιες παραλίες, πολύχρωμα μαγιό και μια δροσερή μαργαρίτα στο χέρι. Το πιο iconic, ίσως, κοκτέιλ όλων. Με συνταγή που μένει αναλλοίωτη στον χρόνο, καθώς η πρώτη μαργαρίτα φτιάχτηκε πριν από 80 σχεδόν χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ...αειθαλής και άκρως ...γοητευτική. 

Φτιάξτε Mojito χωρίς αλκοόλ και απολαύστε άφοβα το αγαπημένο cocktail

Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά ποιος δημιούργησε τη μαργαρίτα, το κλασικό ξινό κοκτέιλ με Tequila από το Μεξικό που έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα κοκτέιλ στον κόσμο. Οι ιστορίες της προέλευσής του είναι εξίσου πολλές με τις παραλλαγές του ποτού.

margarita

Ωστόσο, σίγουρα ξέρουμε να την φτιάχνουμε και φυσικά να την απολαμβάνουμε...

Frozen Margarita

frozen margarita

Υλικά

  • 40 ml τεκίλα
  • 20 ml χυμός λάιμ
  • 10 ml triple sec
  • 1 φλιτζ. τσαγιού παγάκια
  • αλάτι
  • φέτες από λάιμ για το γαρνίρισμα

margarita

Διαδικασία

  • Για να φτιάξουμε frozen margarita, περνάμε μία φέτα λάιμ γύρω από τα χείλη ενός ποτηριού, αναποδογυρίζουμε το ποτήρι μέσα σε αλάτι, για να αποκτήσει ένα λεπτό κορδονάκι αλατιού.
  • Βάζουμε την τεκίλα, το λάιμ, το triple sec και τα παγάκια στο μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να σπάσουν και το κοκτέιλ να πάρει τη μορφή γρανίτας.
  • Σερβίρουμε στο ποτήρι και γαρνίρουμε με μία φέτα λάιμ. Εναλλακτικά, σερβίρουμε σε χαμηλό ποτήρι με καλαμάκι.

Απολαύστε την παγωμένη Μαργαρίτα σας, και ...Καλό Καλοκαίρι

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