Η παγωμένη μαργαρίτα είναι και δροσιστική αλλά και δυνατή. Ιδανική για τα καλοκαιρινά βράδια.

Τα καλοκαίρια θέλουν γαλάζιες παραλίες, πολύχρωμα μαγιό και μια δροσερή μαργαρίτα στο χέρι. Το πιο iconic, ίσως, κοκτέιλ όλων. Με συνταγή που μένει αναλλοίωτη στον χρόνο, καθώς η πρώτη μαργαρίτα φτιάχτηκε πριν από 80 σχεδόν χρόνια, ωστόσο εξακολουθεί να είναι ...αειθαλής και άκρως ...γοητευτική.

Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά ποιος δημιούργησε τη μαργαρίτα, το κλασικό ξινό κοκτέιλ με Tequila από το Μεξικό που έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα κοκτέιλ στον κόσμο. Οι ιστορίες της προέλευσής του είναι εξίσου πολλές με τις παραλλαγές του ποτού.

Ωστόσο, σίγουρα ξέρουμε να την φτιάχνουμε και φυσικά να την απολαμβάνουμε...

Frozen Margarita

Υλικά

40 ml τεκίλα

20 ml χυμός λάιμ

10 ml triple sec

1 φλιτζ. τσαγιού παγάκια

αλάτι

φέτες από λάιμ για το γαρνίρισμα

Διαδικασία

Για να φτιάξουμε frozen margarita , περνάμε μία φέτα λάιμ γύρω από τα χείλη ενός ποτηριού, αναποδογυρίζουμε το ποτήρι μέσα σε αλάτι, για να αποκτήσει ένα λεπτό κορδονάκι αλατιού.

, περνάμε μία φέτα λάιμ γύρω από τα χείλη ενός ποτηριού, αναποδογυρίζουμε το ποτήρι μέσα σε αλάτι, για να αποκτήσει ένα λεπτό κορδονάκι αλατιού. Βάζουμε την τεκίλα, το λάιμ, το triple sec και τα παγάκια στο μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να σπάσουν και το κοκτέιλ να πάρει τη μορφή γρανίτας.

και τα παγάκια στο μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να σπάσουν και το κοκτέιλ να πάρει τη μορφή γρανίτας. Σερβίρουμε στο ποτήρι και γαρνίρουμε με μία φέτα λάιμ. Εναλλακτικά, σερβίρουμε σε χαμηλό ποτήρι με καλαμάκι.

Απολαύστε την παγωμένη Μαργαρίτα σας, και ...Καλό Καλοκαίρι