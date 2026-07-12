Το καθημερινό τραπέζι του καλοκαιριού. Ελαφριά γεύματα χωρίς μαγείρεμα

Το καλοκαίρι θέλει γεύσεις που μας ξεκουράζουν και μας τρέφουν σωστά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.07.26 , 10:52 Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
12.07.26 , 10:23 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Τα γενέθλια - έκπληξη στα γυρίσματα του νέου GNTM
12.07.26 , 10:20 Αντίστροφη μέτρηση για Μηχανογραφικό και ανακοίνωση βάσεων εισαγωγής
12.07.26 , 10:00 Το καθημερινό τραπέζι του καλοκαιριού. Ελαφριά γεύματα χωρίς μαγείρεμα
12.07.26 , 09:32 Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
12.07.26 , 09:22 Εύβοια: 3+1 χωριά για μονοήμερη εκδρομή, μία ανάσα από την Αθήνα!
12.07.26 , 09:03 Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
12.07.26 , 09:03 Παπαγιαννόπουλος: Ο ανεκπλήρωτος έρωτας που τον έκανε να μελαγχολήσει
12.07.26 , 09:00 Test drive: Οδηγούμε το νέο BYD ATTO 3 Evo
12.07.26 , 08:31 Στις φλόγες πάλι ο Περσικός Κόλπος – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ
12.07.26 , 08:01 Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
12.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου
11.07.26 , 23:52 Ασπρόπυργος: Δημοσιογράφος του Star ειδοποίησε την Πυροσβεστική για φωτιά
11.07.26 , 23:25 Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
11.07.26 , 22:44 Φωτιά στο Θριάσιο Νοσοκομείο - Ντοκουμέντα Star
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
Παπαγιαννόπουλος: Ο ανεκπλήρωτος έρωτας που τον έκανε να μελαγχολήσει
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκάλας, καλέστε ασθενοφόρο»-Ηχητικό ντοκουμέντο σοκ
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Παγωτό Καραμέλα
Συνταγή για μωσαϊκό παγωτό, με καραμέλα και μπισκότα
μιλφέιγ
Γλυκό ψυγείου μιλφέιγ: Φτιάξτε το και απολαύστε το, δροσερό και
Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Μια πλούσια σαλάτα μπορεί να σταθεί ως ένα πλήρες ελαφρύ μεσημεριανό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το καλοκαίρι στη χώρα μας, είναι ταυτισμένο με τον ήλιο, τη θάλασσα και τα γεύματα που μοσχοβολούν. Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η κουζίνα και το μαγείρεμα γίνονται συχνά μια κουραστική διαδικασία. Η ανάγκη μας στρέφεται σε γρήγορες, δροσερές και ελαφριές λύσεις που δεν μας βαραίνουν, αλλά μας προσφέρουν όλα όσα χρειαζόμαστε.

Σύνταγη για φιλέτο κοτόπουλου με γλικόξινη σάλτσα

Δροσερές Σαλάτες: Το Απόλυτο Καλοκαιρινό Πιάτο

salad

Μια πλούσια σαλάτα μπορεί να σταθεί ως ένα πλήρες ελαφρύ μεσημεριανό ή βραδινό. Η προσθήκη από κριθαρένια παξιμάδια ή παξιμάδια λαδιού προσφέρει την απαραίτητη τραγανή υφή και τις φυτικές ίνες που χρειαζόμαστε. Αντί για ψωμί, δοκιμάστε να «σπάσετε» τα παξιμάδια μέσα στη χωριάτικη σαλάτα ή σε μια δροσερή σαλάτα με γλιστρίδα και φέτα. Η πλούσια γεύση του λαδιού και η μεστή υφή του κριθαριού απογειώνουν κάθε συνδυασμό.

Κρητικός Ντάκος με Φέτα και Ντομάτα

dakos

Το μυστικό ενός επιτυχημένου καλοκαιρινού πιάτου κρύβεται στην ποιότητα των υλικών. Το κρητικό παξιμάδι έχει την ιδιότητα να αναδεικνύει τους χυμούς της φρέσκιας ντομάτας και το άρωμα του εξαιρετικού ελαιολάδου. Καθώς το παξιμάδι «τραβάει» την υγρασία από την ντομάτα, μαλακώνει όσο πρέπει, διατηρώντας όμως την καρδιά του τραγανή. Είναι μια γευστική εμπειρία που μας ταξιδεύει απευθείας στην Κρήτη, θυμίζοντάς μας την αξία της απλότητας.

Tips για τέλεια τραγανή υφή

summer food

  • Για να απολαμβάνετε πάντα το παξιμάδι σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακόμα και στις υψηλές θερμοκρασίες, ακολουθήστε αυτά τα μικρά μυστικά:

  • Σωστή αποθήκευση: Κλείνετε πάντα προσεκτικά τη συσκευασία  μετά τη χρήση για να αποφύγετε την υγρασία του περιβάλλοντος.
  • Σωστό «βρέξιμο»: Αν προτιμάτε το παξιμάδι σας πιο μαλακό, περάστε το στιγμιαία κάτω από τρεχούμενο νερό πριν το σερβίρισμα. Μην το μουλιάζετε, για να μην χάσει τη δομή του.
  • Σερβίρισμα την τελευταία στιγμή: Προσθέστε το παξιμάδι στη σαλάτα σας λίγο πριν καθίσετε στο τραπέζι για να το απολαύσετε στην πιο τραγανή μορφή του.

Το καλοκαίρι θέλει γεύσεις που μας ξεκουράζουν και μας τρέφουν σωστά.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΑΛΑΤΕΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΕΛΑΦΡΥ ΦΑΓΗΤΟ
 |
ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνταγές με γιαούρτι
Συνταγες
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Συνταγή Για Παγωτό Καραμέλα
Συνταγες
Συνταγή για μωσαϊκό παγωτό, με καραμέλα και μπισκότα
μιλφέιγ
Συνταγες
Γλυκό ψυγείου μιλφέιγ: Φτιάξτε το και απολαύστε το, δροσερό και λαχταριστό
Σπιτική Λεμονάδα
Συνταγες
Συνταγή για Σπιτική Λεμονάδα: απολαύστε την τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου
Συνταγές για παγωτά από τις εκπομπές του Star
Συνταγες
Συνταγές για δροσερά παγωτά με αγαπημένες γεύσεις από τις εκπομπές του Star
Freddo Espresso Ή Cappuccino
Συνταγες
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Ελληνική σλάτα με ζυμαρικά
Συνταγες
Greek summer salad pasta: Η απόλυτη γεύση των καλοκαιρινών διακοπών
Καλοκαιρινά Κοκτέιλ Με Prosecco
Συνταγες
Αυτά είναι τα 10 καλύτερα καλοκαιρινά κοκτέιλ με αφρώδες κρασί!
Κανελονια με κιμά και μπεσαμέλ
Συνταγες
Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top