Σύνταγη για φιλέτο κοτόπουλου με γλικόξινη σάλτσα

Υγιεινό, θρεπτικό και ελαφρύ γεύμα με επιρροές από την ασιατική κουζίνα

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Μία συνταγή με ανατολίτικες επιρροές, για όσους αγαπούν τις πικάντικες γεύσεις, φέρνει σήμερα ο Γιώργος Ρήγας στο Breakfast@Star . Φιλέτο Κοτόπουλο με Γλυκόξινη Σάλτσα και Ρύζι Μπασμάτι. Αρέσει σε όλους...

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ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ ΣΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ

fileto kotopoulo

Για το κοτόπουλο:
• 700 γρ. φιλέτο στήθος κοτόπουλο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι
• Πιπέρι

Για τη γλυκόξινη σάλτσα:
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 πράσινη πιπεριά
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 250 γρ. ανανά
• 200 ml χυμό ανανά
• 3 κ.σ. ketchup
• 2 κ.σ. σόγια σος
• 2 κ.σ. λευκό ξίδι ή ξίδι ρυζιού
• 2 κ.σ. καστανή ζάχαρη
• 50 ml νερό

Για το ρύζι μπασμάτι:
• 300 γρ. ρύζι μπασμάτι
• 600 ml νερό
• Αλάτι
• 1 κ.σ. βούτυρο

Εκτέλεση

Κόβεις το κοτόπουλο σε λωρίδες ή μπουκιές.

Το αλατοπιπερώνεις και το σοτάρεις σε καυτό τηγάνι με το ελαιόλαδο μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Το βγάζεις στην άκρη.

Στο ίδιο τηγάνι σοτάρεις το κρεμμύδι για 2 λεπτά.

Προσθέτεις τις πιπεριές και συνεχίζεις για άλλα 2-3 λεπτά ώστε να κρατήσουν την τραγανότητά τους.

Ρίχνεις τον ανανά.

Προσθέτεις τον χυμό ανανά, την ketchup, τη σόγια, το ξίδι, τη ζάχαρη και το νερό.

Αφήνεις τη σάλτσα να σιγοβράσει για 5-6 λεπτά μέχρι να δέσει φυσικά και να γυαλίσει.

Επιστρέφεις το κοτόπουλο στο τηγάνι και μαγειρεύεις για 2-3 λεπτά ακόμα.

Ρύζι μπασμάτι

Ξεπλένεις καλά το ρύζι.

Βράζεις το νερό με το αλάτι και το βούτυρο.

Προσθέτεις το ρύζι, χαμηλώνεις τη φωτιά και μαγειρεύεις για 10-12 λεπτά.

Αποσύρεις από τη φωτιά και το αφήνεις σκεπασμένο για 5 λεπτά.

Αφρατεύεις με πιρούνι.
 

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