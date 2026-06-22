Φτιάξτε τα ορφανά γεμιστά της γιαγιάς, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Το απόλυτο μαμαδίστικο-καλοκαιρινό πιάτο που φέρνει αναμνήσεις άλλης εποχής

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Το καλοκαίρι των παιδιών μας χρόνων, μέσα από τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

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Ντομάτες, πιπεριές, πατάτες και ρύζι. Απλά, ελληνικά συστατικά που θυμίζουν καλοκαίρι και παιδικά χρόνια. Ο Γιώργος Ρήγας φέρνει στο Breakfast@Star τη συνταγή για Ορφανά Γεμιστά της Γιαγιάς, και όλοι έχουν μία ιστορία να θυμηθούν.

Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο με μοτσαρέλα, από τον Γιώργο Ρήγα

ΟΡΦΑΝΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

ορφανά γεμιστά

Υλικά 
• 6  ντομάτες
• 4 πιπεριές
• 2-3 πατάτες
• 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα
• 1 κρεμμύδι
• 1-2 καρότα
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 2-3 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος δυόσμος
• Αλάτι, πιπέρι
• Νερό ή ζωμό λαχανικών

Εκτέλεση

1. Προετοιμασία ντοματών

• Κόβεις το πάνω μέρος των ντοματών και κρατάς τα καπάκια.

• Αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα με ένα κουταλάκι και κρατάς την ψιλοκομμένη για τη γέμιση.

2. Προετοιμασία πατάτας

• Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες Κύδωνατες

3. Γέμιση ντομάτας

• Σοτάρεις σε λίγο ελαιόλαδο το κρεμμύδι.

• Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα (αν χρησιμοποιήσεις).

• Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας, την ψιλοκομμένη σάρκα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο.

• Προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις καλά.

4. Στήσιμο στο ταψί

• Τοποθετείς τις γεμιστές ντομάτες σε ταψί.

• Βάζεις γύρω γύρω τις πατάτες.

• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο και νερό/ζωμό λαχανικών (~1 φλιτζάνι).

• Βάζεις τα καπάκια στις ντομάτες.

5. Ψήσιμο

• Στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το ρύζι και οι πατάτες.

• Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος
 

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