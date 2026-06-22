Ντομάτες, πιπεριές, πατάτες και ρύζι. Απλά, ελληνικά συστατικά που θυμίζουν καλοκαίρι και παιδικά χρόνια. Ο Γιώργος Ρήγας φέρνει στο Breakfast@Star τη συνταγή για Ορφανά Γεμιστά της Γιαγιάς, και όλοι έχουν μία ιστορία να θυμηθούν.
Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο με μοτσαρέλα, από τον Γιώργο Ρήγα
ΟΡΦΑΝΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
Υλικά
• 6 ντομάτες
• 4 πιπεριές
• 2-3 πατάτες
• 1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ ή καρολίνα
• 1 κρεμμύδι
• 1-2 καρότα
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 2-3 κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος δυόσμος
• Αλάτι, πιπέρι
• Νερό ή ζωμό λαχανικών
Εκτέλεση
1. Προετοιμασία ντοματών
• Κόβεις το πάνω μέρος των ντοματών και κρατάς τα καπάκια.
• Αδειάζεις προσεκτικά τη σάρκα με ένα κουταλάκι και κρατάς την ψιλοκομμένη για τη γέμιση.
2. Προετοιμασία πατάτας
• Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες Κύδωνατες
3. Γέμιση ντομάτας
• Σοτάρεις σε λίγο ελαιόλαδο το κρεμμύδι.
• Προσθέτεις τα τριμμένα καρότα (αν χρησιμοποιήσεις).
• Ρίχνεις τον πελτέ ντομάτας, την ψιλοκομμένη σάρκα ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και τον ψιλοκομμένο δυόσμο.
• Προσθέτεις το ρύζι και ανακατεύεις καλά.
4. Στήσιμο στο ταψί
• Τοποθετείς τις γεμιστές ντομάτες σε ταψί.
• Βάζεις γύρω γύρω τις πατάτες.
• Περιχύνεις με λίγο ελαιόλαδο και νερό/ζωμό λαχανικών (~1 φλιτζάνι).
• Βάζεις τα καπάκια στις ντομάτες.
5. Ψήσιμο
• Στους 180°C για 50-60 λεπτά, μέχρι να ψηθεί καλά το ρύζι και οι πατάτες.
• Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο νερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος