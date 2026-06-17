Αν δεν έχετε άπειρο χρόνο για την κουζίνα, αλλά θέλετε μία γευστική και εύκολη συνταγή, ο Γιώργος Ρήγας έρχεται στο Breakfast@Star και σας προτείνει την ιδανική λύση. Γεμιστό Κοτόπουλο με Μοτσαρέλα και Πιπεριές. Φτιάξτε το και απολαύστε το.
Η συνταγή του Γιώργου Ρήγα, για τάρτα μελιτζάνας με πιπεριές και μοτσαρέλα
ΓΕΜΙΣΤΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
Για το κοτόπουλο
• 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου
• 200 γρ. μοτσαρέλα
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 1 κίτρινη πιπεριά
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
• 1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη
• Αλάτι
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη σάλτσα
• 2 μεγάλα κρεμμύδια
• 2 κ.σ. βούτυρο
• 1 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. πελτές ντομάτας
• 150 ml λευκό κρασί
• 300 ml ζωμός κοτόπουλου
• 200 ml κρέμα γάλακτος 35%
• 1 κ.γ. θυμάρι
• Αλάτι
• Πιπέρι
Για το άγριο ρύζι
• 250 γρ. άγριο ρύζι
• 700 ml ζωμός λαχανικών ή κοτόπουλου
• 20 γρ. βούτυρο
• Αλάτι
Εκτέλεση
Κοτόπουλο
1. Ανοίγουμε τα φιλέτα σαν βιβλίο.
2. Αλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με πάπρικα.
3. Σοτάρουμε ελαφρά τις πιπεριές για 2-3 λεπτά.
4. Γεμίζουμε κάθε φιλέτο με πιπεριές και μοτσαρέλα.
5. Κλείνουμε με οδοντογλυφίδες ή δένουμε με σπάγκο.
6. Σοτάρουμε σε καυτό τηγάνι μέχρι να πάρουν χρώμα.
7. Ψήνουμε στους 190°C για 15-18 λεπτά.
Σάλτσα
1. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε βούτυρο και ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά μέχρι να καραμελώσουν.
2. Προσθέτουμε τον πελτέ και τον καβουρδίζουμε για 1 λεπτό.
3. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί.
4. Προσθέτουμε τον ζωμό και βράζουμε μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό.
5. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και το θυμάρι.
6. Σιγοβράζουμε μέχρι να δέσει.
7. Χτυπάμε με ραβδομπλέντερ για βελούδινη υφή.
Άγριο Ρύζι
1. Ξεπλένουμε το ρύζι.
2. Βράζουμε στον ζωμό για 35-40 λεπτά.
3. Σουρώνουμε αν χρειάζεται.
4. Προσθέτουμε βούτυρο και διορθώνουμε το αλάτι.