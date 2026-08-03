Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας από το νησί των Ανέμων

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Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει το καλοκαίρι στη Μύκονο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.
  • Βασική τους βάση είναι η Πάρος, ενώ επισκέφθηκαν και την Αντίπαρο.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media.
  • Εκφράζει ότι η Μύκονος είναι πιο όμορφη φέτος λόγω της γεμάτης καρδιάς της.
  • Απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, μοιράζοντας σπάνιες οικογενειακές στιγμές.

Νέες εικόνες από τις διακοπές της στη Μύκονο μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, που περνά το φετινό καλοκαίρι μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στις Κυκλάδες, με βασική βάση την Πάρο, ενώ για λίγες ημέρες ταξίδεψε οικογενειακώς και στο νησί των Ανέμων. Έτσι, δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στη Μύκονο τη Δευτέρα, δείχνοντας στιγμές τόσο με τη μικρή Ξένια στην αγκαλιά της όσο κι εικόνες από τη θάλασσα.

Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει… ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος… απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Στο τέλος του καρουζέλ της βλέπουμε και τη μικρούλα της KatKen στην αγκαλιά του μπαμπά της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!

Οικογενειακές διακοπές σε Πάρο, Αντίπαρο και Μύκονο

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, κάτι που αποτυπώνεται και στην παρουσία της στα social media. Παρέα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή βρέθηκαν αρχικά στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, ενώ πραγματοποίησαν και επίσκεψη στην Αντίπαρο πριν μετακινηθούν στη Μύκονο.

Κατερίνα Καινούργιου - Βόλτα στην Πάρο με την Ξένια της: «Παντού μαζί...»

Κατερίνα Καινούργιου: Από την Πάρο στη Μύκονο με την Ξένια & γεμάτη καρδιά!

Στο φωτογραφικό υλικό από το νησί των Ανέμων, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μαζί με την κόρη τους, Ξένια Κουτσουμπή, σε μία από τις σπάνιες οικογενειακές στιγμές που επιλέγει να μοιραστεί δημόσια.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
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ΜΥΚΟΝΟΣ
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