Νέες εικόνες από τις διακοπές της στη Μύκονο μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου, που περνά το φετινό καλοκαίρι μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια.

Η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στις Κυκλάδες, με βασική βάση την Πάρο, ενώ για λίγες ημέρες ταξίδεψε οικογενειακώς και στο νησί των Ανέμων. Έτσι, δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξόρμησή τους στη Μύκονο τη Δευτέρα, δείχνοντας στιγμές τόσο με τη μικρή Ξένια στην αγκαλιά της όσο κι εικόνες από τη θάλασσα.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει… ή ίσως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος… απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Στο τέλος του καρουζέλ της βλέπουμε και τη μικρούλα της KatKen στην αγκαλιά του μπαμπά της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Οικογενειακές διακοπές σε Πάρο, Αντίπαρο και Μύκονο

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα, κάτι που αποτυπώνεται και στην παρουσία της στα social media. Παρέα με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή βρέθηκαν αρχικά στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, ενώ πραγματοποίησαν και επίσκεψη στην Αντίπαρο πριν μετακινηθούν στη Μύκονο.

Στο φωτογραφικό υλικό από το νησί των Ανέμων, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μαζί με την κόρη τους, Ξένια Κουτσουμπή, σε μία από τις σπάνιες οικογενειακές στιγμές που επιλέγει να μοιραστεί δημόσια.