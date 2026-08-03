Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων

Απομακρύνονται κάτοικοι από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Intime (Δημήτρης Περιστέρης)
Πρώτη Δημοσίευση: 03.08.26, 19:40
Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Όσα μετέδωσαν η Κατερίνα Ρίστα και ο Μάνος Σωτηρόπουλος από την Ψάθα και τα Μέγαρα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στη Δυτική Αττική επιδεινώθηκε, με εκκενώσεις κατοίκων από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι προς Μέγαρα.
  • Το κύριο μέτωπο είναι στην Ψάθα, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια.
  • Η πυρκαγιά μαίνεται για τέσσερις ημέρες, με 450 πυροσβέστες και 16 αεροσκάφη να συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Περισσότερα από 126.000 στρέμματα έχουν καεί, με ανησυχία για την εξάπλωση προς βιομηχανικές περιοχές.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ είναι σε επιφυλακή, με λεωφορεία διαθέσιμα για τη μεταφορά πολιτών.

Νέα επιδείνωση παρουσίασε το απόγευμα της Δευτέρας η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, με το 112 να ενεργοποιείται εκ νέου για την απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι προς τα Μέγαρα

Φωτιές Δυτική Αττική: Εντολή εκκένωσης της Ψάθας - Καίγονται σπίτια

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Μάνος Σωτηρόπουλος που βρέθηκε στη ΒΙΠΕ Μεγάρων, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στις παρυφές των Μεγάρων, όπου βρίσκονται σπίτια και εργοστάσια. 

Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων

Το κύριο μέτωπο παραμένει στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, όπου οι φλόγες έφτασαν μέσα στον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια της περιοχής. 

Φωτιά Ψάθα

Φωτιά Δυτική Αττική: Σε σπίτια στην Ψάθα οι φλόγες

Φωτιές Δυτική Αττική: Καίγονται σπίτια στην Ψάθα

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στον Κιθαιρώνα, μαίνεται για τέταρτη ημέρα, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ανέμους να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. 

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για εκκένωση της Ψάθας μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα, ενώ είχαν προηγηθεί απομακρύνσεις κατοίκων από Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων και Παπά Περιβόλι. 

Φωτιές Δυτική Αττική: Μάχη με τα μέτωπα σε Ψάθα και τα Μέγαρα 

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στην περιοχή της Ψάθας, όπου η φωτιά κινείται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου. 

Στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων ενεργά μέτωπα καταγράφονται σε Κανδήλι, Βένιζα και γύρω περιοχές. Στόχος των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή είναι να μην κινηθεί η φωτιά προς τη βιομηχανική ζώνη και τους οικισμούς. 

Φωτιά Ψάθα

Ανεξέλεγκτη καίει η φωτιά στην Ψάθα / Φωτογραφίες Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Πύρινο μέτωπο στην Ψάθα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περιοχή του Κανδηλίου, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, ενώ στη Λούμπα σημειώθηκε ισχυρή αναζωπύρωση που κατευθύνθηκε προς την Ψάθα. 

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στις φωτιές της Δυτικής Αττικής 

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντος, περισσότερα από 120 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. 

Από αέρος επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνεχίζεται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών από μηχανήματα της Περιφέρειας, των δήμων και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στην περιοχή βρίσκονται σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ, ενώ έχουν αναπτυχθεί λεωφορεία για την άμεση μεταφορά πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ». 

Πάνω από 126.000 στρέμματα καμένα στις φωτιές της Δυτικής Αττικής  

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα της ομάδας FireHUB, οι πυρκαγιές σε Κιθαιρώνα και Άγιο Νικόλαο έχουν κάψει περισσότερα από 126.000 στρέμματα. 

Παράλληλα, στοιχεία από το Copernicus και το EFFIS δείχνουν ότι από το 2018 έως το 2026 έξι μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική έχουν καταστρέψει συνολικά περισσότερα από 480.000 στρέμματα. 

Φωτιά Δυτική Αττική: Εκκενώνονται σπίτια στις παρυφές των Μεγάρων

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