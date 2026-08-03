Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της.

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Νικολαΐδη απολαμβάνει διακοπές στη Μύκονο, μοιράζοντας στιγμιότυπα στο Instagram.
  • Η 20χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη βρέθηκε στη Μικρή Βενετία με τη φίλη της Ματίνα Ζάρα.
  • Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν δίπλα στο κύμα, απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα.
  • Η Μελίνα προειδοποίησε τους ακολούθους της για πολλές αναρτήσεις από τις διακοπές της.
  • Γεμίζει τις μπαταρίες της για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική χρονιά.

Στο Νησί των Ανέμων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μελίνα Νικολαΐδη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, ανεμελιάς και καλοκαιρινής πολυτέλειας.

Γενέθλια για τη Δέσποινα Βανδή: Η τρυφερή ανάρτηση της κόρης της, Μελίνας

Η 20χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη μοιράζεται συχνά με τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, και η Μύκονος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία

Βόλτες στη Μικρή Βενετία με καλή παρέα

Η νεαρή φοιτήτρια υποκριτικής απαθανατίστηκε στα γραφικά σοκάκια της Μικρής Βενετίας, έχοντας στο πλευρό της τη γνωστή τραγουδίστρια και καλή της φίλη, Ματίνα Ζάρα. Οι δυο τους απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα δίπλα στο κύμα, βγάζοντας αυθόρμητες και γεμάτες χαμόγελο φωτογραφίες.

Μελίνα Νικολαΐδη: Ξεφάντωσε στη Μύκονο - Χορός, τραγούδι και ατελείωτο κέφι

Η Μελίνα, μάλιστα, δε δίστασε να τρολάρει τον εαυτό της για τις προσπάθειές τους να βγάλουν την «τέλεια» φωτογραφία, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Οι λίγες φωτογραφίες που καταφέραμε να βγάλουμε είναι κάπως έτσι…».

Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία

Μελίνα Νικολαΐδη: Καλοκαιρινές πόζες στη Μύκονο με φόντο τη Μικρή Βενετία

Σε επόμενες αναρτήσεις, το σκηνικό μεταφέρθηκε στους εμβληματικούς Ανεμόμυλους, το απόλυτο trademark του νησιού. Η Μελίνα πόζαρε με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο μπλε, ενώ ο δυνατός μυκονιάτικος αέρας έγινε η αφορμή για ακόμα περισσότερα αστεία σχόλια. 

Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;

Γνωρίζοντας πως το υλικό από τις διακοπές της είναι άφθονο, φρόντισε να «προειδοποιήσει» εγκαίρως τους διαδικτυακούς της φίλους για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο feed της: «Αν είσαι εδώ, ετοιμάσου να σε “βομβαρδίσω” με αναρτήσεις. Έκδοση Μυκόνου!» 

Η Μελίνα Νικολαΐδη με τη φίλη της, Ματίνα Ζάρα

Η Μελίνα Νικολαΐδη με τη φίλη της, Ματίνα Ζάρα /Φωτογραφία Instagram

Η Μελίνα Νικολαΐδη φαίνεται πως γεμίζει τις μπαταρίες της για τη νέα ακαδημαϊκή κι επαγγελματική χρονιά, χαρίζοντάς μας μια γερή γεύση από το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι.

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