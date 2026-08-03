Στο Νησί των Ανέμων βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μελίνα Νικολαΐδη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, ανεμελιάς και καλοκαιρινής πολυτέλειας.

Η 20χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη μοιράζεται συχνά με τους χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, και η Μύκονος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Βόλτες στη Μικρή Βενετία με καλή παρέα

Η νεαρή φοιτήτρια υποκριτικής απαθανατίστηκε στα γραφικά σοκάκια της Μικρής Βενετίας, έχοντας στο πλευρό της τη γνωστή τραγουδίστρια και καλή της φίλη, Ματίνα Ζάρα. Οι δυο τους απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα δίπλα στο κύμα, βγάζοντας αυθόρμητες και γεμάτες χαμόγελο φωτογραφίες.

Η Μελίνα, μάλιστα, δε δίστασε να τρολάρει τον εαυτό της για τις προσπάθειές τους να βγάλουν την «τέλεια» φωτογραφία, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Οι λίγες φωτογραφίες που καταφέραμε να βγάλουμε είναι κάπως έτσι…».

Σε επόμενες αναρτήσεις, το σκηνικό μεταφέρθηκε στους εμβληματικούς Ανεμόμυλους, το απόλυτο trademark του νησιού. Η Μελίνα πόζαρε με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο μπλε, ενώ ο δυνατός μυκονιάτικος αέρας έγινε η αφορμή για ακόμα περισσότερα αστεία σχόλια.

Γνωρίζοντας πως το υλικό από τις διακοπές της είναι άφθονο, φρόντισε να «προειδοποιήσει» εγκαίρως τους διαδικτυακούς της φίλους για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο feed της: «Αν είσαι εδώ, ετοιμάσου να σε “βομβαρδίσω” με αναρτήσεις. Έκδοση Μυκόνου!»

Η Μελίνα Νικολαΐδη με τη φίλη της, Ματίνα Ζάρα /Φωτογραφία Instagram

Η Μελίνα Νικολαΐδη φαίνεται πως γεμίζει τις μπαταρίες της για τη νέα ακαδημαϊκή κι επαγγελματική χρονιά, χαρίζοντάς μας μια γερή γεύση από το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι.