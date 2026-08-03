Τις διακοπές της στα Χανιά συνεχίζει η Σίσσυ Χρηστίδου, μετά την Πάτμο, την Κέρκυρα και τη Μύκονο. Η ίδια ως λάτρης των social media μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Σε μία αυτές απεικονίζονται όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής της, αλλά και η καλή της φίλη Χριστίνα Κοντοβά. Όλη η παρέα το γιορτάζει με ένα γλυκό που πάνω γράφει τον τίτλο της εκπομπής της.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η Σίσσυ Χρηστίδου μετακομίζει στην πρωινή καθημερινή ζώνη στη θέση της Φαίης Σκορδά. Η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης περίπου στις 10:00.