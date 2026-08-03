Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής

Η παρουσιάστρια μετακομίζει στην πρωινή καθημερινή ζώνη

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Τις διακοπές της στα Χανιά συνεχίζει η Σίσσυ Χρηστίδου, μετά την Πάτμο, την Κέρκυρα και τη Μύκονο. Η ίδια ως λάτρης των social media μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Η φωτογραφία του Νεδέλκου από το πάρτι της βαφτιστήρας της

Σε μία αυτές απεικονίζονται όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής της, αλλά και η καλή της φίλη Χριστίνα Κοντοβά.  Όλη η παρέα το γιορτάζει με ένα γλυκό που πάνω γράφει τον τίτλο της εκπομπής της. 

 

 

 

Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η Σίσσυ Χρηστίδου μετακομίζει στην πρωινή καθημερινή ζώνη στη θέση της Φαίης Σκορδά.   Η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει  τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης περίπου στις 10:00.

Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής

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ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
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