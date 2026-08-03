Δέσποινα Βανδή: Στην Καβάλα, τόπο καταγωγής της, με τον Βασίλη Μπισμπίκη!

Η τραγουδίστρια ξεναγεί τον ηθοποιό στην ιδιαίτερη πατρίδα της

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Δέσποινα Βανδή Έφαγαν ψητό καλαμπόκι στην Καβάλα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκαν την Καβάλα, τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο στο Instagram, δείχνοντας την ευτυχία τους.
  • Η Δέσποινα δημοσίευσε φωτογραφίες από το λιμάνι της Καβάλας, εκφράζοντας τη σύνδεσή της με τις ρίζες της.
  • Η Καβάλα είναι ο τόπος όπου η Βανδή έζησε τα παιδικά της χρόνια πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.
  • Το καλοκαίρι αυτό, το ζευγάρι απολαμβάνει ρομαντικές εξορμήσεις και μοιράζεται την καθημερινότητά του με τους θαυμαστές.

Ένα διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις έκαναν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, επιλέγοντας αυτή τη φορά έναν προορισμό με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την τραγουδίστρια.

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»

Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε μέχρι την Καβάλα, την ιδιαίτερη πατρίδα της Δέσποινας, για να γεμίσει μπαταρίες και να χαρεί πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης.

Η Δέσποινα Βανδή μας δείχνει την Καβάλα by night

Η Δέσποινα Βανδή μας δείχνει την Καβάλα by night 

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μερικά γλυκά στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο. Στο πρώτο story, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι σε μια ανέμελη selfie, κρατώντας στα χέρια τους ψητό καλαμπόκι, αποδεικνύοντας πως απολαμβάνουν τις απλές, καθημερινές χαρές.

Δέσποινα Βανδή: Βραδινή έξοδο με τον Βασίλη Μπισπίκη στην Επίδαυρο

Σε επόμενη ανάρτηση, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε μια ατμοσφαιρική φωτογραφία από το φωταγωγημένο λιμάνι της πόλης, γράφοντας απλά «Καβάλα» και προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά, μια κίνηση που φανερώνει το πόσο δεμένη παραμένει με τις ρίζες της.

Η Καβάλα είναι ο τόπος όπου η τραγουδίστρια έζησε τα παιδικά της χρόνια, πριν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο. Παρά το φορτωμένο της πρόγραμμα, φροντίζει πάντα να ξεκλέβει χρόνο για να επιστρέφει στην πόλη που κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για μικρές, ρομαντικές εξορμήσεις, συλλέγοντας όμορφες αναμνήσεις και χαρίζοντας συχνά στους θαυμαστές τους μια «ματιά» στην κοινή τους καθημερινότητα!

 

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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
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