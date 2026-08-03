Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Ρεπορτάζ για το επίδομα 300 ευρώ - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ετήσια οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε 1,7 εκατομμύρια πολίτες.
  • Εξετάζεται αύξηση του επιδόματος στα 350 ή 400 ευρώ, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
  • Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την αύξηση του ποσού.
  • Τελικές ανακοινώσεις αναμένονται σύντομα.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.

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