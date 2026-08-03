Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.
Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.
Διαβάστε ολόκληρο το άθρο στο Dnews.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.