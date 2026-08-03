Let’s stripe: Οι ρίγες είναι το print που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι

Από κλασική μαρινιέρα μέχρι πολύχρωμα candy stripes οι ρίγες είναι στη μόδα

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Στην πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή της τάσης, οι ρίγες επιστρέφουν πιο φρέσκες από ποτέ

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Οι ρίγες κάθε σεζόν επιστρέφουν με διαφορετικό mood και φέτος αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο στις πασαρέλες όσο και στις εμφανίσεις των πιο καλοντυμένων γυναικών του street style.

Let’s stripe: Οι ρίγες είναι το print που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι

Στις πασαρέλες του καλοκαιριού 2026 οι ρίγες απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ralph Lauren επανέφερε τη διαχρονική ναυτική αισθητική, ο Tommy Hilfiger ανέδειξε το preppy ύφος μέσα από rugby μπλούζες και πλεκτά, ο Matthieu Blazy πρότεινε πολύχρωμες παστέλ εκδοχές για τον οίκο Chanel, ενώ οι Dries Van Noten, Miu Miu και Proenza Schouler απέδειξαν ότι το κλασικό μοτίβο μπορεί να δείχνει πιο σύγχρονο και fashion forward από ποτέ.

Φέτος το καλοκαίρι, αυτά είναι τα απόλυτα «must-have» παντελόνια

Οι ρίγες αυτό το καλοκαίρι είναι τολμηρές, έντονες και γεμάτες χρώμα. Πολύχρωμες αποχρώσεις, ασύμμετρες γραμμές, οργανικά μοτίβα και συνδυασμοί που θυμίζουν διακοπές στη Μεσόγειο μεταμορφώνουν το πιο διαχρονικό print της μόδας σε πρωταγωνιστή της σεζόν.

Το trend δεν περιορίζεται στα basics, αλλά εμφανίζεται σε φορέματα, πουκάμισα, κοστούμια, φούστες και αξεσουάρ, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε αισθητική. Από το γραφείο μέχρι τις διακοπές και από ένα city brunch μέχρι ένα καλοκαιρινό δείπνο, οι ρίγες χαρίζουν χαρακτήρα χωρίς να δείχνουν υπερβολικές.

Let’s stripe: Οι ρίγες είναι το print που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι

Ένα μόνο striped κομμάτι αρκεί για να δώσει χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα μίνιμαλ σύνολο, ενώ αν είσαι τολμηρή μπορείς να πειραματιστείς με λεπτές ή χοντρές ρίγες, με αποχρώσεις και κατευθύνσεις δημιουργώντας looks που δείχνουν επίκαιρα και elegant.

Stripes on stripes

Let’s stripe: Οι ρίγες είναι το print που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι

Οι λεπτές ρίγες ξεφεύγουν από το αυστηρό office dressing και αποκτούν πιο μοντέρνο χαρακτήρα. Παίξε με διαφορετικές ρίγες και με διαφορετικά χρώματα και δημιούργησε fun outfits που δείχνουν αυθόρμητα και δημιουργικά. Άφησε το mix των prints να πρωταγωνιστήσει με μίνιμαλ αξεσουάρ.

Δείτε όλες τις προτάσεις για ριγέ patterns στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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